مال وأعمال

بلاك روك تبيع كامل حصتها تقريبا في تشاينا تليكوم الصينية بعد قرار الحظر الأمريكي

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_ أظهر إشعار لسوق الأسهم اليوم، أن بلاك روك باعت تقريبا كامل حصتها في شركة تشاينا تليكوم الخاضعة لحظر جديد على الاستثمار الأمريكي.

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يأتي التحرك في الوقت الذي يسارع فيه مستثمرون أمريكيون للتخارج من الأسهم الخاضعة للعقوبات، التي تحظر على الأمريكيين تملك شركات تعتبرها واشنطن على صلة بالجيش الصيني.

وأظهر إشعار لبورصة هونج كونج، أن أكبر مدير للأصول في العالم باع 818 مليون سهم في تشاينا تليكوم، واحدة من بين 44 شركة تخضع للعقوبات، بسعر 1.92 دولار هونج كونج في المتوسط يوم الثلاثاء، بانخفاض 12 في المائة عن سعر إغلاق اليوم ذاته.

ولم يذكر الإشعار سبب عملية البيع البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار هونج كونج (206 ملايين دولار)، والتي قلصت حصة بلاك روك في تشاينا تليكوم من 6.1 في المائة إلى 0.2 في المائة. ولم يصدر تعليق فوري عن بلاك روك.

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وقالت بلاك روك يوم الاثنين إن مؤشرها للصناديق عدل حيازاته ليتماشى مع قرارات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل وستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات بحذف تشاينا تليكوم وغيرها من الشركات الخاضعة للعقوبات من مؤشراتها القياسية.

ووسعت إدارة ترامب الحظر التنفيذي ليشمل تسع شركات إضافية يوم الأربعاء.

ويتوقع المستثمرون أن تنفذ الصناديق الأمريكية الكبيرة عمليات تسييل أخرى قبل أن تسري القواعد في نوفمبر 2021.

وارتفعت أسهم تشاينا تليكوم 1.4 في المائة لتغلق عند 2.34 دولار اليوم إذ سعى بعض المستثمرين غير الأمريكيين لشراء السهم منخفض السعر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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