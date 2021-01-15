أرباح سيتي جروب تتراجع 7% في الربع الأخير من 2020

_ تراجعت أرباح سيتي جروب في الربع الأخير من 2020 بواقع 7%، لكنها جاءت أفضل بكثير من توقعات محللي وول ستريت، حيث سمحت التوقعات الاقتصادية المحسنة لها بالإفراج عن السيولة التي كانت قد خصصتها سابقًا للقروض المعدومة.

وحقق البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له صافي أرباح 4.63 مليار دولار، أو 2.08 دولار للسهم ، انخفاضاً من 5 مليارات دولار، أو 2.15 دولار للسهم ، قبل عام.

وكان متوسط التوقعات أن يحقق سيتي جروب ربحا صافيا يبلغ 1.34 دولارًا للسهم، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

كما انخفضت الإيرادات على مستوى البنك بنسبة 10% إلى 16.5 مليار دولار، أي أقل من التقديرات البالغة 16.7 مليار دولار.