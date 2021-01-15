مال وأعمال

مبيعات التجزئة الأمريكية تتراجع في ديسمبر بسبب قيود كورونا

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– تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية مجددا في ديسمبر إذ أدت إعادة فرض إجراءات لإبطاء انتشار فيروس كورونا إلى خفض الإنفاق على المطاعم وتقليص الحركة إلى مراكز التسوق، في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد فقد الكثير من سرعته في نهاية 2020.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة انخفضت 0.7 بالمئة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات نوفمبر لتظهر انخفاض المبيعات 1.4 بالمئة بدلا من 1.1 بالمئة في السابق.

كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا أن تستقر مبيعات التجزئة الأمريكية دون تغيير في ديسمبر.

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وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، هبطت مبيعات التجزئة 1.9 بالمئة الشهر الماضي بعد تراجع عُدل بالخفض بنسبة 1.1 بالمئة في نوفمبر.

وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأقرب لمكون الإنفاق الاستهلاكي المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

التقديرات السابقة انخفضت 0.5 بالمئة في نوفمبر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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