مال وأعمال

مديرة صندوق النقد تدعو لمزيد من الإنفاق عالميا في ظل الجائحة

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_ قالت مديرة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة في منتدى روسيا الاقتصادي السنوي إنه ينبغي على صناع السياسات في أنحاء العالم الحرص على المزيد من الإنفاق للمساعدة في إعادة الحياة لاقتصاداتهم المتعثرة.

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وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا “من حيث السياسات في الوقت الراهن، ومن غير المعتاد جدا بالنسبة لصندوق النقد الدولي، سأخرج بالفعل بدءا من مارس وسأقول: ‘من فضلكم أنفقوا‘. أنفقوا بقدر ما تستطيعون ثم أنفقوا أقل بعض الشيء”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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