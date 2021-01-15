مديرة صندوق النقد تدعو لمزيد من الإنفاق عالميا في ظل الجائحة

_ قالت مديرة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة في منتدى روسيا الاقتصادي السنوي إنه ينبغي على صناع السياسات في أنحاء العالم الحرص على المزيد من الإنفاق للمساعدة في إعادة الحياة لاقتصاداتهم المتعثرة.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا “من حيث السياسات في الوقت الراهن، ومن غير المعتاد جدا بالنسبة لصندوق النقد الدولي، سأخرج بالفعل بدءا من مارس وسأقول: ‘من فضلكم أنفقوا‘. أنفقوا بقدر ما تستطيعون ثم أنفقوا أقل بعض الشيء”.