مال وأعمال

فايزر تؤكد للاتحاد الأوروبي تسليم لقاح كورونا في موعده

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فرانس برس _ على رغم التباطؤ المنتظر أواخر يناير ومطلع فبراير بإنتاج لقاح تحالف فايزر – بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، إلا أن فايزر أكدت أن الجرعات التي كان ينتظرها الاتحاد الأوروبي في الفصل الأول ستسلم كما هو مقرر، كما أعلنت الجمعة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

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وبعد الإعلان عن التأخير المرتقب بالإنتاج، قالت دير لايين في مؤتمر صحافي في لشبونة: “لقد اتصلت على الفور بالمدير العام لفايزر.. وأكد لي أن كل الجرعات المضمونة خلال الربع الأول لدول الاتحاد الأوروبي سيجري بالفعل تسليمها خلال الربع الأول”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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