مال وأعمال

إيطاليا تمدد قيود كورونا وسط مخاطر موجة ثالثة

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_ أصدر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي‭‭ ‬‬يوم الجمعة قرارا جديدا بتمديد القيود المفروضة لاحتواء إصابات كورونا بعد أن حذرت وزارة الصحة من أن تفشي الوباء يزداد سوءا.

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واستقرت حصيلة الإصابات اليومية المسجلة عند مستوى يتراوح ما بين 15 ألفا و20 ألفا، وذلك مقارنة بذروة بلغت 40 ألفا في منتصف نوفمبر.

لكن معدل الضغط على المستشفيات لا يزال مرتفعا. ويلقى ما بين 400 إلى 600 مصاب بالمرض حتفهم كل يوم فيما تتخوف الحكومة من أن تشهد هذه الحصيلة ارتفاعا.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا للبرلمان يوم الأربعاء “شهد الأسبوع الماضي تفاقما عاما للوباء”.

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ويمدد القرار الجديد فرض حظر التجول الليلي حتى الخامس من مارس من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، ويؤكد تفعيل نظام تقسيم المناطق الذي وضع في نوفمبر لتحديد القيود المفروضة في 20 منطقة بحسب مستوى انتشار الوباء فيها.

كما يمدد القرار حظرا على السفر بين المناطق حتى 15 فبراير ، مع السماح للناس بالسفر لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة أو أي طوارئ أخرى.

وسجلت إيطاليا 477 وفاة بالفيروس اليوم الجمعة مقابل 522 يوم الخميس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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