بي إم دبليو تسحب أكثر من 21 ألف سيارة في روسيا

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روسيا اليوم _ أعلنت شركة BMW Rusland Trading وهي الممثل الرسمي لشركة BMW الألمانية في روسيا، أنها ستسحب 21693 سيارة تم بيعها في روسيا خلال الفترة بين نوفمبر 2004 وديسمبر 2012.
وذكرت الشركة أن الخطوة ستشمل سيارات من فئة BMW 3 Series Sedan (E90)، وTouring (E91)، وCoupe (E92)، وCabrio (F93).
وأشارت إلى أن سبب سحب هذه السيارات يعود إلى التدهور المحتمل مع مرور الزمن للحالة الفنية لأسلاك قابس كهرباء مروحة مبرّد المحرك، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي في حالات نادرة إلى ارتفاع حرارة المحرك وتلفه.
وفي حالات نادرة جدا، يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حريق في السيارة حتى لو كان المحرك متوقفا عن العمل.
وأكدت الشركة أنه سيتم فحص كل السيارات المسحوبة لتلافي هذه الأعطال وإزالتها وتنفيذ كل ذلك على نفقتها.
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