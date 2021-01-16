منظمة الصحة العالمية تعارض شهادة التلقيح كشرط للسفر الدولي

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سكاي نيوز عربية _ أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها “حالياً” طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة دخول دوله أمام المسافرين الدوليين.
وقالت اللجنة في توصيات “ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسة غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال الفيروس، كما أنّ اللقاحات متوافرة حالياً بكميات محدودة”، مضيفة أنّ إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.
من جانبه، قال ديدييه حسين، رئيس لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية المكونة من خبراء مستقلين بشأن COVID-19 ، إن العالم في سباق مع فيروس كورونا الذي بدأ في التحول.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات الجديدة “تحتاج إلى بحث سريع ومكثف”.
وقال في إفادة صحفية افتراضية في جنيف إن “الوضع في الوقت الحاضر … مشلولون قليلا ومرتبكون قليلا.”
وأضاف:”من الواضح أن مسألة السفر جوا وبرا وبحرا ، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل.”
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