الصين تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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_ قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة نزولا من 144 يوم الخميس وذلك مع اتساع بؤرة عدوى بشمال شرق البلاد دفعت السلطات إلى فرض العزل العام على أكثر من 28 مليون فرد.
وذكرت اللجنة في بيان أن 115 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية ومن بينها 90 إصابة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين.
وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88118 حالة وظل إجمالي الوفيات مستقرا عند 4635.
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