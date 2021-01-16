مال وأعمال

وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد على التصنيف الائتماني للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية

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سي إن بي سي _ أكدت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار المصدة السائلة للمالية العامة.

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وجاء هذا القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من مرتبة AA إلى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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