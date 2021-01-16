وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد على التصنيف الائتماني للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية

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سي إن بي سي _ أكدت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند AA- مع نظرة مستقبلية سلبية، في ضوء استمرار المصدة السائلة للمالية العامة.
وجاء هذا القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من مرتبة AA إلى AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020.
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