مال وأعمال

الهند تبدأ أكبر حملة للتطعيم ضد كورونا في العالم

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سي إن بي سي _ بدأت الهند بتلقيح العاملين الصحيين في البلاد، فيما يُرجح بأنها أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم، لتنضم إلى صفوف الدول الأكثر ثراءً، حيث تُبذل الجهود بالفعل على قدم وساق.

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هذا وتأمل السلطات الهندية في تلقيح 300 مليون شخص، أي ما يماثل عدد سكان الولايات المتحدة تقريبًا، وأكبر بعدة مرات من برنامجها الحالي الذي يستهدف 26 مليون طفل.

هذا ويشمل المستفيدون 30 مليون طبيب وممرض وعاملين آخرين في الخطوط الأمامية، يتبعهم 270 مليون آخرين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أو يعانون من أمراض تجعلهم عرضة للإصابة بكورونا.ش

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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