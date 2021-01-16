وزيرة التخطيط تعتمد 78.7 مليون جنيه لتطهير بحيرة مريوط بالإسكندرية

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وافقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد مبلغ 78.7 مليون جنيه لمشروع تطهير بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تكلفة مشروع تطهير بحيرة مريوط بلغت حوالي 236.250 مليون جنيه مقسمة على ثلاث دفعات حيث تمت الموافقة علي الدفعتين الأولي والثانية خلال العام 2020.
وتابعت السعيد أن مشروع تطهير بحيرة مريوط جنوب الإسكندرية هو أحد المشروعات التنموية المتكاملة التى شهدتها المحافظة، حيث استهدف المشروع تنمية منطقة غرب الأسكندرية بالكامل وليس فقط تطهير المجرى المائى للبحيرة وزيادة حجم الثروة السمكية بها.
وأوضحت السعيد أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أكد على ضرورة عودة تلك البحيرات لسابق عهدها وذلك ضمن استراتيجية الدولة فى تنمية البحيرات الشمالية والتى تشهد فيها بحيرة مريوط أعمال تطويرية لتعميق ورفع منســــوب المياه بالبحيرة منذ عدة سنوات، متابعه أن حجم المياه في البحيرة وصل إلى 5 ملايين متر مكعب بعد المشروع، وتم تنفيذ عمليات الصرف الصحي بالبحيرة، وكذلك وقف التعديات عليها.
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