الإمارات تسجل 7 وفيات و3432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات _ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 740 حالة.
وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات، إلى تسجيل 3432 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 249 ألفا و808 حالات.
ولفت البيان إلى أن 3118 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 222 ألفا و106 حالات.
وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 151 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع .
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