السيسي: وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط واضحة لصون الأمن القومي

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول مناقشة تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره “منبر يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها”.

ومن جانبه، ثمن العسومي دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر.

وأشار أيضًا مسيرة “التنمية غير المسبوقة” التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والممتدة لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما أكد العسومي دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية فى تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبل تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

وشدد على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.