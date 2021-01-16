فايزر: تسليم لقاح كورونا إلى الدول الأوروبية سيتأخر أسبوعا

العربية دوت نت – أعلنت شركة فايزر الأمريكية أن تسليم جرعات لقاح كورونا للدول الأوروبية سيتأخر أسبوعا واحدا بدلا من تأخير 4 أسابيع.

وكانت دول أوروبية عبرت عن قلقها لعدم جاهزية شركة فايزر لتسليم اللقاح للأوروبيين في الموعد المحدد.

وأعرب وزراء الصحة من ست دول بالاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة عن “قلقهم الشديد” بشأن التأخير في تسليم لقاح فايزر-بيونتيك.

والدول الست هي: الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وليتوانيا، ولاتفيا، والسويد.

وأضاف وزراء الصحة بالدول الست: “نحن ملزمون إبلاغ مواطنينا والفئات المعرضة للخطر بشكل خاص أن التطعيم سيتأخر على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها حكوماتنا لضمان التسليم في الوقت المحدد”.

وفي الشهر الماضي، قالت المديرة العامة لوكالة الأدوية الأوروبية، إيمير كوك، إن الأدلة أثبتت أن فوائد لقاح فايزر أكبر من أضراره.

وأشارت إلى عدم وجود أدلة على عدم فاعلية اللقاح ضد السلالة المتحورة الجديدة.

وأضافت أنها صادقت على استخدام تطعيم فايزر- بيونتيك في الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن “توفير لقاحات كوفيد 19 أولوية قصوى بالنسبة لها”.

وأوضحت “أن السلامة كانت أولوية بشأن لقاح فايزر، وتأكدنا من ذلك”، مشيرة إلى أنها أوصت بترخيص مشروط للقاح.