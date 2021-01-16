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مطارا الغردقة وأسوان يحصلان على شهادة الاعتماد الصحي الدولية للسفر الآمن

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دوت الخليج – حصل مطارا الغردقة وأسوان الدوليين على شهادتي الاعتماد الصحي للسفر الآمن، والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI.

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ويضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين بما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

ووجه وزير الطيران المدني،  محمد منار عنبة، الشكر للمهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيارعادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وهنأ جميع العاملين بمطاري الغردقة وأسوان.

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وأضاف أن ما يشهده قطاع الطيران خلال تلك المرحلة باجتياز العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية في مجالات الجودة و السلامة و الصحة المهنية يعكس الالتزام التام بتطبيق جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بما يتلائم مع معايير منظمات الصحة والطيران العالمية.

وتابع: وهو ما يؤكد أيضًا تفاني ومجهودات جميع العاملين فى مختلف مواقع العمل داخل منظومة الطيران المدني خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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