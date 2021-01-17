مال وأعمال

اللجنة الاستشارية الليبية تتوصل لاتفاق حول السلطة المؤقنة

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سكاي نيوز عربية – أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، عن التوصل لاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

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وقالت وليامز، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق توصل إليه أطراف اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن الجلسة العامة المقبلة يوم الاثنين للملتقى ستصوت على هذه الآلية.

واعتبرت وليامز أن المقترح الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية هو “أفضل حل وسط تم التوصل إليه”.

وأوضحت أن المقترح “يحترم البعد الإقليمي ويشجع الناس على العمل عبر الأقاليم في سبيل تعزيز التفاهم والوحدة في البلاد، كما أنه يجسد مبادئ الشفافية والتمثيل العادل عبر الأقاليم ضمن مجموعات السكانية المختلفة”.

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من جهتها، رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.

وقالت السفارة :”ندعو جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل ومن خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة.”

كما دعت “الشعب الليبي والمجتمع الدولي إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة الانتقال السياسي.”

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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