مصادر لحابي: 428 مليون دولار قيمة بلوم مصر في عرض استحواذ بنك ABC

أمنية إبراهيم _ كشفت مصادر مطلعة لجريدة دوت الخليج، عن أن قيمة بنك بلوم مصر في عرض الاستحواذ المقدم من بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC، تبلغ 428 مليون دولار،بمضاعف قيمة دفترية يزيد قليلا عن 1.4 مرة.

وتمتلك مجموعة بنك لبنان والمهجر – لبنان 99.42% من أسهم بنك بلوم مصر.

وقال مصدر وثيق الصلة بالصفقة، إن قيمة الحصة تدور بالعملة المحلية حول 6.7 مليار جنيه.

كانت وكالة للأنباء قد نقلت الخميس الماضي على لسان مصادر لم تسمها، أن قيمة الصفقة تبلغ 480 مليون دولار.

توقيع اتفاقية البيع والشراء SPA خلال ساعات

وقالت المصادر لحابي، إنه من المقرر أن يوقع طرفا الصفقة اتفاقية البيع والشراء SPA خلال ساعات، والتي تعتبر الخطوة الأولى الرسمية في طريق إتمام عملية بيع أصول وحدة بنك بلوم اللبناني في مصر للمجموعة البحرينية.

وأكدت المصادر، جاهزية المستشارين القانونيين للتقدم بأوراق الصفقة لكل من البنك المركزي المصري المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، فور توقيع عقد البيع والشراء المبدئي للحصول على موافقة الجهات الرقابية اللازمة لاستكمال عملية البيع.

بيكر أند ماكينزي يتأهب للتقدم بأوراق الصفقة للسلطات الرقابية

ويتولى مكتب المحاماة بيكر أند ماكينزي دور المستشار القانوني لبنك بلوم في صفقة البيع.

سي آي كابيتال منفذ العملية طرف البائع.. ومنافسة شرسة على المشتري

وكشفت المصادر، عن حسم تولي بنك الاستثمار سي آي كابيتال المستشار المالي لبنك بلوم، دور سمسار ومنفذ الصفقة طرف البائع، فيما كشفت عن منافسة شرسة بين عدد من الكيانات الكبرى بسوق المال المصرية لاقتناص تنفيذ الصفقة طرف المشتري.

وقالت المصادر، إنه في حال تم إنجاز الجزء الخاص بموافقات السلطات الرقابية على إتمام عملية الاستحواذ، قبل اختيار مجموعة ABC البحرينية لسمسار ومنفذ الصفقة طرف المشتري، فإن بنك الاستثمار سي آي كابيتال سيكون الأقرب لتنفيذ الصفقة للطرفين.

وانفردت جريدة دوت الخليج وإصداراتها التابعة دوت الخليج جورنال ونشرة دوت الخليج، على مدار نحو 5 أشهر، برحلة الكشف عن جميع مراحل وتطورات صفقة بيع مجموعة لبنان والمهجر وحدتها بمصر، بداية من دراسة بنك الإمارات دبي الوطني خوض المنافسة لشراء وحدة المجموعة اللبنانية بلوم مصر، ثم احتدام المنافسة بدخول المجموعة البحرينية ABC لسباق الاستحواذ.

وفي إفصاحين منفصلين، أكدت كل من: مجموعة بلوم اللبنانية، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في 11 و13 أغسطس الماضي، ما انفردت به نشرة دوت الخليج على مدار 3 أعداد متتالية، حيث كشفت في عددها الصادر يوم 10 أغسطس عن دراسة بنك الإمارات دبي الوطني الاستحواذ على بنك بلوم مصر، وفي 11 أغسطس كشفت عن تولي بنك الاستثمار سي آي كابيتال دور المستشار المالي لصفقة بيع بلوم مصر وتولي مكتب المحاماة بيكر أند ماكينزي دور المستشار القانوني للصفقة، وفي 12 أغسطس كشفت نشرة دوت الخليج عن بدء الإمارات دبي عمليات الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم.

وفي 30 أغسطس، بدأت دوت الخليج جولتها الثانية في الكشف عن تفاصيل احتدام سباق الاستحواذ على بنك بلوم مصر، عبر نسختها الأسبوعية المطبوعة، بالكشف عن دراسة بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC خوض المنافسة للاستحواذ على وحدة بنك بلوم في مصر، كمنافس لبنك الإمارات دبي الوطني، وفي 31 أغسطس كشفت نشرة دوت الخليج عن تقدم ABC للبنك المركزي المصري للحصول على الضوء الأخضر لبدء عمليات الفحص النافي للجهالة.

وفي 8 سبتمبر أكدت مجموعة ABC بدء مناقشات أولية مع بنك لبنان والمهجر للاستحواذ على ذراعه بلوم مصر.

وفي 7 أكتوبر ومع مطالبة العاملين ببنك بلوم مصر بتصحيح أوضاعهم قبل إتمام عملية البيع، حصلت بوابة دوت الخليج جورنال على تصريح خاص من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري المصري، قال فيه: “إن البنك المركزي المصري كعادته، والمحافظ ملتزمان التزامًا تامًّا بحقوق العاملين في البنوك المندمجة وذلك بالنظر لموظفي بنك بلوم اللبناني في مصر، وهذا الأمر مسؤولية أصيلة للبنك المركزي”.

وفي 22 أكتوبر، كشفت دوت الخليج عن كواليس اجتماع محافظ البنك المركزي المصري باللجنة النقابية ومحمد كفافي المسؤول عن لجنة المرتبات والمكافآت بالبنك، والذي تم الاتفاق فيه على معالجة اختلال هيكل الأجور للعاملين وضم الجزء المتغير للراتب الأساسي، وكذلك تثبيت الموظفين أصحاب العقود المؤقتة والبالغ عددهم نحو 120 موظفًا.

وفي 29 نوفمبر، كشفت دوت الخليج عن اقتراب بنك ABC البحريني من اقتناص وحدة بنك بلوم اللبناني في مصر، بعد تقديمه عرضًا ماليًّا مفتوحًا قابلًا للزيادة على العرض المقدم من منافسه على الصفقة بنك الإمارات دبي الوطني، وهو ما أكده بنك بلوم اللبناني، حيث أعلن يوم 2 ديسمبر، أنه دخل في مناقشات حصرية مع المؤسسة العربية المصرفية ABC البحرين، لبيع وحدته في مصر.