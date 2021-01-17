عاجل تأكيدا لحابي: 6.7 مليار جنيه قيمة بلوم مصر في صفقة ABC رسميا

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فهد حسين _ أفصح بنك المؤسسة العربية المصرفية المدرج في بورصة البحرين، اليوم الاحد، عن إبرامه اتفاقية مع مجموعة بلوم بنك اللبنانية، يوم أمس الأول الجمعة، للاستحواذ على حصتها البالغة 99.4% في بنك بلوم مصر.
وقالت المؤسسة العربية المصرفية، في إفصاح لبورصة البحرين، اليوم الأحد، إن إتمام عملية الاستحواذ يخضع لعدد من الشروط والموافقات بما في ذلك الموافقات التنظيمية في البحرين ومصر ولبنان، متوقعة إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2021.
وكشف عن المقابل النقدي المقترح الذي سيقدمه بنك ABC للاستحواذ على 100% من بنك بلوم مصر تحت الاستحواذ بالجنيه المصري 6.7 مليار جنيه.
وقالت المؤسسة العربية المصرفية إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999.
وأضافت أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد.
وقالت أن بنك بلوم مصر سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC “ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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