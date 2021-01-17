عاجل تأكيدا لحابي: 6.7 مليار جنيه قيمة بلوم مصر في صفقة ABC رسميا

فهد حسين _ أفصح بنك المؤسسة العربية المصرفية المدرج في بورصة البحرين، اليوم الاحد، عن إبرامه اتفاقية مع مجموعة بلوم بنك اللبنانية، يوم أمس الأول الجمعة، للاستحواذ على حصتها البالغة 99.4% في بنك بلوم مصر.

وقالت المؤسسة العربية المصرفية، في إفصاح لبورصة البحرين، اليوم الأحد، إن إتمام عملية الاستحواذ يخضع لعدد من الشروط والموافقات بما في ذلك الموافقات التنظيمية في البحرين ومصر ولبنان، متوقعة إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2021.

وكشف عن المقابل النقدي المقترح الذي سيقدمه بنك ABC للاستحواذ على 100% من بنك بلوم مصر تحت الاستحواذ بالجنيه المصري 6.7 مليار جنيه.

وقالت المؤسسة العربية المصرفية إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999.

وأضافت أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد.

وقالت أن بنك بلوم مصر سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC “ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.