بنك ABC يكشف 5 نقاط استراتيجية للاستحواذ على بلوم مصر

فهد حسين _ كشف بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، المدرج في بورصة البحرين، عن 5 نقاط استراتيجية له من عملية الاستحواذ على وحدة مجموعة بلوم بنك اللبنانية في مصر.

وكان بنك ABC، قد أفصح اليوم الأحد، عن إتمام عملية الاستحواذ على حصة المجموعة اللبنانية في بلوم مصر والبالغة 99.4% بقيمة 6.7 مليار جنيه، متوقعة إتمام الصفقة رسميا في الربع الثاني من عام 2021، بعد توقيها اتفاقية بهذا الشأن أمس الأول الجمعة مع بلوم بنك.

وقالت المؤسسة العربية المصرفية ABC، إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999.

وأضافت أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد. وقالت أن بنك بلوم مصر سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC “ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت المؤسسة العربية المصرفية إلى 5 نقاط استراتيجية لعملية الاستحواذ سردتها على النحو التالي:

• تغيير مكانة امتياز بنك ABC المصري بين أفضل 20 بنكًا في مصر، مما يوفر نطاقًا أكبر بكثير ومنصة أكثر كفاءة.

• تزويد مجموعة بنك ABC بامتياز مربح للغاية مع إمكانات نمو مستقبلية كبيرة في واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

• بناء قدرات جديدة، لا سيما في مجال إقراض الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من القدرات المصرفية الرقمية والمتنقلة القوية لبنك ABC ومراكز التميز في مجموعته.

• تزويد العملاء بعروض منتجات محسنة، مع شبكة فروع أكثر قدرة واتساعًا من خلال إضافة 41 فرعًا.

• المساعدة في تسهيل اتصال دولي أكبر لقاعدة عملاء محسنة ومنصة أقوى للوصول إلى مصر لقاعدة عملاء أوسع لبنك ABC.

وقال البنك، في إفصاحه لبورصة البحرين، إنه سيبدأ وبنك لبنان والمهجر في العمل معًا لتلبية الشروط المطلوبة لإتمام عملية الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وسيواصلان تنفيذ أنشطتهما بشكل مستقل في مصر حتى يتم الحصول على الموافقات التنظيمية.

وأضاف أن بنك HSBC الشرق الأوسط يعمل بصفته المستشار المالي الوحيد لبنك ABC ، حيث يعمل كل من Freshfields Bruckhaus Deringer و Zulficar & Partners كمستشارين قانونيين، فيما تلقى بنك بلوم لبنان المشورة من سي آي كابيتال، بينما عمل بيكر ماكنزي كمستشار قانوني.

كوان: الصفقة تمثل فرصة فريدة للتوسع مع معدلان نمو مستقبلية في أكثر أسواق المنطقة جاذبية

وقال الدكتور خالد كوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لبنك ABC للوفاء بالتزامه الاستراتيجي طويل الأمد لتوسيع أعماله الأساسية بشكل غير عضوي، مما يمنحنا منصة محسنة بشكل كبير للنمو في المستقبل، في أحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.

وأضاف كوان: لدينا علاقة نشطة مع المنظمين لدينا وسنعمل على تأمين موافقاتهم لإكمال الصفقة بأسرع ما يمكن.

وتابع: نتطلع بعد ذلك إلى العمل مع فريق بنك بلوم مصر الجديد لدمج بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر، وبالتالي خلق قوة جديدة في القطاع المصرفي المصري، كما نشكر فرق الإدارة في بنك بلوم لبنان وبنك بلوم مصر ومستشاريهم على عملية التنفيذ السلس التي أدت إلى هذه الاتفاقية”.

الأزهري: الصفقة تسمح لبلوم بنك لبنان بالامتثال لأنظمة المركزي بزيادة رأسمالها 20%

ومن جانبه قال سعد الأزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بلوم لبنان: “تُظهر هذه الصفقة التزامنا المستمر تجاه مساهمينا وتفانينا في استراتيجيتنا. وسيسمح لبنك لبنان والمهجر لبنان بالامتثال لأحدث الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان، والتي تنص على أنه يجب على جميع البنوك اللبنانية زيادة رأس مالها بنسبة 20%”.

وأضاف أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريقنا في بنك بلوم مصر على تفانيهم ومثابرتهم التي جعلت عملياتنا في مصر ناجحة، كما أود أن أشكر فريق الإدارة والمعاملات في بنك ABC على تعاونهم ومهنيتهم خلال عملية المعاملة بأكملها، بالإضافة إلى فريق CI Capital Investment Banking و Baker McKenzie على التزامهم وحيويتهم “.