بنك ABC يكشف 5 نقاط استراتيجية للاستحواذ على بلوم مصر

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فهد حسين _ كشف بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، المدرج في بورصة البحرين، عن 5 نقاط استراتيجية له من عملية الاستحواذ على وحدة مجموعة بلوم بنك اللبنانية في مصر.
وكان بنك ABC، قد أفصح اليوم الأحد، عن إتمام عملية الاستحواذ على حصة المجموعة اللبنانية في بلوم مصر والبالغة 99.4% بقيمة 6.7 مليار جنيه، متوقعة إتمام الصفقة رسميا في الربع الثاني من عام 2021، بعد توقيها اتفاقية بهذا الشأن أمس الأول الجمعة مع بلوم بنك.
وقالت المؤسسة العربية المصرفية ABC، إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999.
وأضافت أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد. وقالت أن بنك بلوم مصر سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC “ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت المؤسسة العربية المصرفية إلى 5 نقاط استراتيجية لعملية الاستحواذ سردتها على النحو التالي:
• تغيير مكانة امتياز بنك ABC المصري بين أفضل 20 بنكًا في مصر، مما يوفر نطاقًا أكبر بكثير ومنصة أكثر كفاءة.
• تزويد مجموعة بنك ABC بامتياز مربح للغاية مع إمكانات نمو مستقبلية كبيرة في واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• بناء قدرات جديدة، لا سيما في مجال إقراض الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من القدرات المصرفية الرقمية والمتنقلة القوية لبنك ABC ومراكز التميز في مجموعته.
• تزويد العملاء بعروض منتجات محسنة، مع شبكة فروع أكثر قدرة واتساعًا من خلال إضافة 41 فرعًا.
• المساعدة في تسهيل اتصال دولي أكبر لقاعدة عملاء محسنة ومنصة أقوى للوصول إلى مصر لقاعدة عملاء أوسع لبنك ABC.
وقال البنك، في إفصاحه لبورصة البحرين، إنه سيبدأ وبنك لبنان والمهجر في العمل معًا لتلبية الشروط المطلوبة لإتمام عملية الاستحواذ، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وسيواصلان تنفيذ أنشطتهما بشكل مستقل في مصر حتى يتم الحصول على الموافقات التنظيمية.
وأضاف أن بنك HSBC الشرق الأوسط يعمل بصفته المستشار المالي الوحيد لبنك ABC ، حيث يعمل كل من Freshfields Bruckhaus Deringer و Zulficar & Partners كمستشارين قانونيين، فيما تلقى بنك بلوم لبنان المشورة من سي آي كابيتال، بينما عمل بيكر ماكنزي كمستشار قانوني.
كوان: الصفقة تمثل فرصة فريدة للتوسع مع معدلان نمو مستقبلية في أكثر أسواق المنطقة جاذبية
وقال الدكتور خالد كوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لبنك ABC للوفاء بالتزامه الاستراتيجي طويل الأمد لتوسيع أعماله الأساسية بشكل غير عضوي، مما يمنحنا منصة محسنة بشكل كبير للنمو في المستقبل، في أحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.
وأضاف كوان: لدينا علاقة نشطة مع المنظمين لدينا وسنعمل على تأمين موافقاتهم لإكمال الصفقة بأسرع ما يمكن.
وتابع: نتطلع بعد ذلك إلى العمل مع فريق بنك بلوم مصر الجديد لدمج بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر، وبالتالي خلق قوة جديدة في القطاع المصرفي المصري، كما نشكر فرق الإدارة في بنك بلوم لبنان وبنك بلوم مصر ومستشاريهم على عملية التنفيذ السلس التي أدت إلى هذه الاتفاقية”.
الأزهري: الصفقة تسمح لبلوم بنك لبنان بالامتثال لأنظمة المركزي بزيادة رأسمالها 20%
ومن جانبه قال سعد الأزهري، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بلوم لبنان: “تُظهر هذه الصفقة التزامنا المستمر تجاه مساهمينا وتفانينا في استراتيجيتنا. وسيسمح لبنك لبنان والمهجر لبنان بالامتثال لأحدث الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان، والتي تنص على أنه يجب على جميع البنوك اللبنانية زيادة رأس مالها بنسبة 20%”.
وأضاف أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريقنا في بنك بلوم مصر على تفانيهم ومثابرتهم التي جعلت عملياتنا في مصر ناجحة، كما أود أن أشكر فريق الإدارة والمعاملات في بنك ABC على تعاونهم ومهنيتهم خلال عملية المعاملة بأكملها، بالإضافة إلى فريق CI Capital Investment Banking و Baker McKenzie على التزامهم وحيويتهم “.
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