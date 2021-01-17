طوكيو تسجل 1592 إصابة جديدة بفيروس كورونا

– قالت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، إن المدينة سجلت 1592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد. ومددت اليابان حالة الطوارئ في منطقة العاصمة لتشمل سبع مقاطعات أخرى يوم الأربعاء بهدف الحد من الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس.

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