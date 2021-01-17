أبو ظبي التجاري ADCB شارك بقيمة 667 مليون جنيه في 5 صفقات لترتيب الدين

دوت الخليج _ كشف إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري ADCB، عن البنك بحصص تمويلية بقيمة تصل إلى نحو 667 مليون جنيه، في 5 صفقات لترتيب أوراق الدين، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأكد السويركي، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، اهتمام مصرفه بالتوسع في ضخ التمويل للشركات والمؤسسات الكبرى عبر أسواق ترتيب الدين، والتي تشهد نشاطًا ملحوظًا في الشهور الأخيرة، كما تسهم في تعميق وتعزيز تنوع آليات الحصول على التمويل.

وقال السويركي، إن البنك اكتتب في 5 إصدارات لسندات التوريق تم ترويجها بالسوق مؤخرًا، تخص قطاعات استراتيجية شملت التأجير التمويلي، التطوير العقاري، التمويل الاستهلاكي.

وأضاف السويركي أن بنك أبو ظبي التجاري مصر، يسعى للتوسع في سوق ترتيب أوراق الدين خلال الفترة المقبلة، في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تتمتع بفرص نمو مرتفعة.

وكشف السويركي، عن اقتناص مصرفه حصة بقيمة 200 مليون جنيه في سندات توريق شركة كوربليس للتأجير التمويلي، والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 2.7 مليار جنيه، وهو الإصدار العاشر للشركة المصرية للتوريق.

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أن بنكه شارك أيضًا بحصة تمويلية 200 مليون جنيه في سندات توريق جي بي للتأجير التمويلي التابعة لمجموعة جي بي أوتو ـ غبور القابضة، والبالغة قيمتها الإجمالية نحو 2.04 مليار جنيه، وأدارتها شركة مصر كابيتال.

واستطرد السويركي: اكتتب بنك أبو ظبي التجاري في سندات توريق شركة الرحاب التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، والبالغة قيمتها الإجمالية 870 مليون جنيه، وبلغ نصيب مصرفه منها 65 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المجموعة المالية هيرميس تولت دور المستشار المالي ومدير الإصدار.

شارك بحصة 62 مليون جنيه في إصدار بالم هيلز الأخير

وأشار السويركي إلى أن بنكه شارك أيضًا في سندات توريق ثروة كابيتال بحصة بلغت نحو 140 مليون جنيه، ضمن إصدار بقيمة إجمالية نحو 1.6 مليار جنيه، كما شارك بقيمة 62 مليون جنيه ضمن إصدار سندات توريق الشركة المصرية الذي تم لصالح مجموعة بالم هيلز بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.

وأكد السويركي، أن استراتيجية مصرفه تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في توفير الاحتياجات التمويلية للشركات بصفة عامة سواء عبر التمويل المصرفي في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية أو أدوات التمويل غير المصرفي والتي تشمل أسواق ترتيب الدين.

وقال إن البنك في صفقات ترتيب الدين الخمسة جاءت جميعها في آخر شهرين في عام 2020، متوقعًا زيادة حجم محفظة البنك في هذا المجال خلال عام 2021، والمتوقع فيه استمرار النشاط الملموس في أسواق ترتيب الدين.

وأغلقت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، قبل أسبوعين إصدارين لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلي بقيمة إجمالية 4.74 مليار جنيه لصالح شركتي كوربليس التابعة لبنك الاستثمار سي آي كابيتال، وجي بي التابعة لمجموعة جي بي كابيتال.

كما أتمت المجموعة المالية هيرميس، الأسبوع الماضي، صفقتي سندات توريق الأولى لصالح مجموعة طلعت مصطفى بقيمة بلغت 870 مليون جنيه، والثانية إصدار الشريحة الأولى بقيمة 700 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه لصالح شركات عامر جروب، وبورتو جروب وقسطلي.