جي إف إتش المالية تستحوذ على 80% من مجمع تجاري في البحرين

دوت الخليج – أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي، استحواذها على 80% إلى جانب حصة الشريك الاستراتيجي من مجمع الحد التجاري.

وقالت المجموعة البحرينية، في بيان لبورصة البحرين، إن المجمع التجاري يمتد على مساحة 46 ألف متر مربع في منطقة الحد بمحافظة المحرق البحرينية، وهو مؤجر بالكامل بموجب عقد طويل الأجل لأسواق اللولو هايبر ماركت.

وأضافت مجموعة جي إف إتش المالية، أن مجمع الحد التجاري مشغول حالياً بالكامل، فيما تؤجر أسواق اللولو مساحات لمجموعة متنوعة من المستأجرين الإقليميين والمحليين من مختلف الجنسيات.

وتوقعت مجموعة جي إف إتش المالية، أن ينعكس هذا الاستثمار بشكل إيجابي على بياناتها المالية ويزيد عوائدها، لاسيما وأن لديها حالياً أصولاً وصناديق تحت الإدارة بقيمة 12 مليار دولار، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات على المستوى العالمي.

وكانت المجموعة قد استحوذت مؤخراً على حصة أغلبية في شركة روبوك آسيت مانيجمنت بالمملكة المتحدة، واثنين من مستودعات تخزين لاست مايل في جنوب شرق إسبانيا، بقيمة 77 مليون دولار.