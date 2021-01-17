مصر إيطاليا تعتزم ضخ 2.5 مليار جنيه في مشروعاتها العام الجاري

بكر بهجت _ تعتزم شركة مصر إيطاليا العقارية ضخ نحو 2.5 مليار جنيه موزعة على مختلف مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة ومستقبل سيتي والعين السخنة، بحسب محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد نصيب كل مشروع من تلك القيمة خلال الأيام المقبلة.

أضاف العسال في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة ستواصل من خلال خطتها الاستثمارية أعمال الإنشاءات في المشروعات، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة مع العملاء، وبما يتوافق مع العقود المبرمة معهم.

وأشار إلى أن التسليمات تتوزع على نحو 70 فيلا في مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونحو 15 مبنى في مشروع كايرو بيزنس بارك الإداري، وما يتراوح بين 70 إلى 80 وحدة في كاي العين السخنة، ونحو 15 إلى 20 فيلا في كومباوند لانوفا فيستا بالتجمع الخامس.

وتابع أن مصر إيطاليا تمتلك مشروعين فى العاصمة الإدارية، هما «البوسكو» على مساحة 207 أفدنة و«فينشى» على مساحة 110 أفدنة، وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه، ويعد الطرح فى البورصة أحد الوسائل الرئيسية الذي ستعتمد عليه الشركة بحسب ما أعلنته في أكثر من مناسبة، مرجعة ذلك إلى أنها تمتلك محفظة أراضٍ جيدة، والتي يمكن أن يتم تقييمها ضمن عملية الإعداد للطرح، والذي كان مقررًا أن يتم اتخاذ قرار به خلال النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن تبعات ظهور فيروس كورونا وما نتج عنه من تغيرات أدى إلى إرجاء ذلك.

مؤشرات على نشاط كبير في البيع والشراء بالفترة المقبلة

ولفت العسال إلى أنه فيما يتعلق بالمبيعات فإن الشركة تستهدف تحقيق 4.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 4 مليارات جنيه كانت مستهدفة خلال 2020 وتم تعديلها بسبب تبعات كورونا إلى 2.5 مليار جنيه، مضيفًا أن الوضع الحالي للسوق والمؤشرات التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي توضح أن هناك حركة كبيرة ستشهدها معدلات البيع والشراء.

وتابع أن مصر إيطاليا تتوقع أن تتجاوز القيمة المتحققة بنهاية العام الجاري المستهدفات التي وضعتها، وذلك عبر الآليات التسويقية التي سيتم اتباعها والتي تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.

وأعلنت الشركة نهاية العام الماضي أنها تعتزم ضخ 500 مليون جنيه في مشروع كاي السخنة، لإقامة المرحلة الأولى التي تضم 200 وحدة، ضمن خطة الشركة لبدء التسليم بها، ويصل إجمالي وحدات المشروع إلى 350 وحدة، إلى جانب الشق الفندقي، وتبلغ قيمة استثمارات المشروع شاملة سعر الأرض والفندق نحو 2.4 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم افتتاح الفندق الذي يضم 200 غرفة، خلال عام 2024 وفق الجدول الزمني الذي وضعته الشركة.

وتمتلك مصر إيطاليا أراضي تقدر بنحو 9.5 مليون متر مربع جارٍ تنميتها باجمالي استثمارات 58 مليار جنيه يتم ضخها خلال 15 عامًا، وتبلغ قيمة أراضي مشروعيها في العاصمة الإدارية الجديدة «إل بوسكو» و«فينشي» 4.8 مليار جنيه، حيث تصل قيمة أرض مشروع «إل بوسكو» 2.8 مليار جنيه، وقيمة أرض مشروع فينشي ملياري جنيه.