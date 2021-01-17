العتال تطرح مشروعين جديدين خلال شهري مارس وأبريل المقبلين

بكر بهجت _ تعتزم شركة العتال هولدينج إطلاق مشروعين جديدين خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، في منطقتي القاهرة الجديدة ورأس سدر، وفق المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن المشروع الأول «باي سايد» بنشاط سكني فندقي في منطقة رأس سدر على البحر باستثمارات مليار جنيه، نفذت الشركة أعمال إنشاءات بنحو 350 مليون جنيه.

وأضاف العتال لجريدة «دوت الخليج» أن المشروع سيتم طرحه خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم بدء تسليم الوحدات به في الربع الأخير من العام، حيث إن الشركة ركزت في ذلك المشروع على التنفيذ ومن ثم بدء التسويق، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن إقامة فندق بطاقة 100 غرفة، ومن المخطط أن يتم تأسيس شركة لتتولى إدارته.

ندرس إطلاق شركة متخصصة في الفندقة لإدارة مشروع رأس سدر

وتابع العتال أن المشروع الثاني الذي سيتم طرحه سيكون في التجمع الخامس بنشاط تجاري إداري وسيضم وحدات سكنية فندقية، وخلال أيام ستحصل الشركة على خطاب التخصيص، ومساحته تصل إلى 12600 متر مربع، لافتًا إلى أن المشروع يأتي ضمن الخطة التوسعية التي بدأت الشركة في تنفيذها بنهاية العام الماضي.

وأوضح أن العتال هولدينج تتفاوض على أراضٍ في الساحل الشمالي، كما أنها وصلت إلى مراحل متقدمة فيما يتعلق بالأرض التي تتفاوض عليها في العلمين الجديدة على مساحة 20 فدانًا، حيث حصلت الشركة على الموافقات كافة وسيتم بدء العمل بها بالنصف الثاني من العام.

وعن مشروع باركلين الذي تعمل عليه في العاصمة الإدارية الجديدة، قال العتال إن الشركة ضخت 500 مليون جنيه في المشروع، خلال العام الماضي، أنجزت من خلالها نسبة كبيرة من الإنشاءات، مشيرًا إلى أن المشروع يقع على مساحة 30 فدانًا بإجمالي استثمارات 4 مليارات جنيه، ويضم 1.1 ألف وحدة سكنية متنوعة، كما يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية على مساحة 13.2 ألف متر مربع، بمساحات تتراوح ما بين 36 و256 مترًا مربعًا.

وفيما يتعلق بأعمال المقاولات التي تتولى تنفيذها شركة أتكون التابعة لمجموعة العتال، قال المهندس أحمد العتال، إن الشركة تخطط خلال العام الجاري للحصول على عقود أعمال مقاولات بقيمة ملياري جنيه، وذلك من خلال عقود المقاولات التي يجري المنافسة عليها، والأخرى التي تم توقيعها خلال الأسابيع الأخيرة، لافتًا إلى أن سوق المقاولات تتمتع بزخم كبير في ظل المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الدولة بمختلف المدن الجديدة.

وتابع أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال حاليًا في كل من العاصمة الإدارية ومجمع مسارح جامعة القاهرة ومقرات عدة سفارات، وبلغت نسبة الأعمال التي تم تنفيذها خلال العام الماضي نحو 70% من المستهدف الذي حددته الشركة مع بداية العام، مشيرًا إلى أن تلك القيمة المنفذة تعادل نحو 700 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة مؤخرًا أنها وقعت عقودًا خاصة لتنفيذ مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية لجهات رسمية فى الدولة، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والتطوير لعدد من فروع بعض البنوك القومية التابعة للدولة ببعض المحافظات بالدلتا والصعيد وأعمال مقاولات خاصة بعدد من السفارات الأجنبية بمصر وأخرى لإحدى الشركات الخاصة بالقاهرة الجديدة، علاوة على مشروع تطوير مجمع مسارح جامعة القاهرة.