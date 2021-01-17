إنفستكورب تستحوذ على يونيلوج الأمريكية لحلول التجارة الإلكترونية

دوت الخليج – أعلنت إنفستكورب المدرجة في بورصة البحرين، اليوم الأحد، أنها أبرمت اتفاق مع يونيلوج المتخصصة في تقديم حلول التجارة الإلكترونية القائمة على البرمجيات كخدمة SaaS للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة البحرين، إن رأس المال الذي توفره إنفستكورب سيدعم ابتكار المزيد من المنصات واكتساب العملاء.

ولم تفصح إنفستكورب عن شروط الصفقة أو قيمتها، حتى الآن.

و”يونيلوج” هي شركة عالمية للتكنولوجيا، تقدم حلول تجارة إلكترونية فعالة وبأسعار معقولة وخدمات إثراء بيانات المنتج لسوق التعاملات بين الشركات، ويقع مقرها الرئيسي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، ومقر ها الرئيسي العالمي في مدينة بنغالور الهندية.

وتساعد منصة التجارة المستندة إلى الحوسبة السحابية وخدمات إثراء البيانات الخاصة بالمنتجات من “يونيلوج” الموزعين والمصنعين وتجار الجملة على زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتقليل تكلفة الخدمة وتحسين قنواتهم الرقمية، بحسب بيان إنفستكورب.

و تتعامل “يونيلوج” حاليا مع أكثر من 350 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في سوق يقارب حجمها 10 مليارات دولار أميركي، وتوفر حلول البرمجيات لشركات التوزيع والتجزئة العاملة في الولايات المتحدة.

وقال غوراف شارما، رئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة لدى إنفستكورب الهند: “تقدم يونيلوج فرصة جذابة لأنها تنشط في سوق كبير ومتنام ومتاح، يدفعه الاعتماد الواسع على التجارة الإلكترونية الذي تسارعت وتيرته في ظل جائحة كوفيد – 19.

وأضاف شارما: نعتقد أن يونيلوج في وضع جيد للغاية للاستفادة من هذا الاتجاه الضخم بوجود فريق إداري متمرس وخبير بقيادة سوشيت باتشالي.

وقال محمد السادة، رئيس سوق البحرين والكويت في إنفستكورب للثروات الخاصة: “تقدم يونيلوج فرصة جذابة بوجود سوق متنام للتجارة الإلكترونية، مع تسريع جائحة كوفيد – 19 لوتيرة الاعتماد على الرقمنة.

وأضاف أن يونيلوج لديها فريق إداري متمّرس وأساسات صلبة للشركة، وبالتالي فهي في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه الضخم، كما تتمتع إنفستكورب من جهتها بخبرة غنية في الاستثمار في قطاع برمجيات التجارة الرقمية بين الشركات، وتتطلع الشركة إلى دعم يونيلوج في رحلة النمو والتوسع.

وأجرت “إنفستكورب” منذ تأسيسها نحو 200 استثمار في شركات خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق موقعا في رائدا الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا عبر مجموعة من القطاعات.