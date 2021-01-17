عمومية بنك قطر الوطني تناقش توزيع 0.45 ريال للسهم عن أرباح 2020 نهاية يناير

دوت الخليج – يناقش مساهمو بنك قطر الوطني، في الجمعية العامة العادية المزمعة في 31 يناير الجاري، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 45% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أرباحا نقدية، بواقع 0.45 ريال لكل سهم عن العام المالي 2020.

وتراجعت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 16% على أساس سنوي نهاية العام الماضي مسجلة 12 مليار ريال.

ويبلغ رأس مال بنك قطر الوطني 9.2 مليارات ريال، موزعا على أسهم بنفس العدد، لاسيما وأن القيمة الإسمية للسهم تبلغ ريال واحد.

وأفاد البنك في بيان لبورصة قطر، اليوم الأحد، بأنه قد تحدد يوم 7 فبراير المقبل موعدا احتياطيا لانعقاد الجمعية العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضاً مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك، وخطته لعام 2021، بالإضافة إلى اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن المركز المالية للشركة خلال العام السابق.