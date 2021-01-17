عاجل.. لبنان والمهجر يوضح آلية استحواذ بنك ABC على وحدة مصر متوقعا إتمام الصفقة النصف الأول

دوت الخليج – أعلن بنك لبنان والمهجر، توقيع اتفاقية يوم الجمعة الماضية مع المؤسّسة المصرفية العربية ، يقوم من خلالها لبيع حصته الكاملة والبالغة 99.4% في وحدته المصرية، على أن تخضع للموافقة من قبل البنك المركزي المصري المصري ومصرف لبنان بالإضافة إلى بعض السلطات التنظيمية الأخرى في كل من مصر والبحرين.

وقال بنك لبنان والمهجر في بيان، إن المبلغ المعروض من قبل بنك ABC لقاء استحواذ 100% من وحدة مصر 6.7 مليار جنيه مصري (427 مليون دولار أمريكي).

وأضاف البنك أنه سيبيع حصته إلى بنك ABC من خلال طرح عرض الزامي يقدمه الأخير إلى جميع حاملي الأسهم في بلوم مصر بعد الحصول على الموافقات الرسمية الالزامية ومن ضمنها موافقة البنك المركزي المصري المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وتوقع بنك لبنان والمهجر، اتمام الصفقة بشكل نهائي في النصف الأول من العام 2021.

وقال سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة و مدير عام بلوم بنك: الصفقة تؤكد حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به، ستمكّن هذه الصفقةبلوم بنك من الامتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20%.

وتقدم أزهري بالشكر إلى فريق العمل في بلوم بنك مصر على تفانيهم ومهنيّتهم الرفيعة والتي جعلت من البنك مؤسسة في بالغ النجاح، مضيفا: “كما أود أن أشكر الفريق الاداري والتفاوضي في بنك ABC على تعاونهم التام وفريقي CI Capital و Baker McKenzie للجهد والالتزام الكبيرين اللذين بذلوهما طيلة حقبة التفاوض”.

وقال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنكABC: ” يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لنا في إطار تحقيق التزامنا الاستراتيجي بالتوسع في أعمالنا الأساسية عن طريق الاستحواذ على أصول استراتيجية هامة ذات إمكانات فريدة”.

وأضاف كعوان: ستوفر لنا هذه الخطوة منصة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات نمو مستقبلية هائلة في إحدى أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.

وتابع: لدينا علاقات نشطة وفعالة مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، وسنسعى إلى العمل على الحصول على موافقتها جميعاً لاستكمال هذه الصفقة وفق الأصول المرعية وبأقصى سرعة ممكنة.

وأشار كعوان إلى أنه على إثر ذلك، “سنتطلع قدماً للعمل مع فريق عملنا الجديد في بلوم مصر بهدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري”.

وقالت المؤسسة العربية المصرفية إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999.

وأضافت أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد. وقالت أن بنك بلوم مصر سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC “ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مثلت شركة CI Capital المستشار المالي ل BLOM BANK SAL كما مثلت شركة Baker McKenzie المستشار القانوني لهذه العملية.

ومثل بنك HSBC المستشار المالي ل Bank ABC BSC, كما مثل Freshfields Bruckhauls Deringer and Zulficar & Partners المستشار القانوني لهذه العملية.

ويعتبر بنك ABC من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً له، ويمتلك شبكة عمليات عالمية واسعة وقوية تمتد عبر 15 دولة متوزعة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية.

وينشط بنك ABC حالياً في مصر حيث يقدم خدمات صيرفة التجزئة والجملة، وأنشطة الخزينة وأسواق المال، والخدمات المصرفية الاستثمارية عبر شبكته المؤلفة من 27 فرعاً على امتداد البلاد.

وبلغ إجمالي أصول بنك ABC مصر بنهاية السنة المالية 2019 أكثر من 13.32 مليار جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 1.88 مليار جنيه مصري.

ويتمتع بنك ABC بوضع قوي لرأس المال حيث يبلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال 25.2% في حين تبلغ نسبة كفاية رأس المال 25.5%.