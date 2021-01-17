عاجل.. لبنان والمهجر يوضح آلية استحواذ بنك ABC على وحدة مصر متوقعا إتمام الصفقة النصف الأول

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دوت الخليج – أعلن بنك لبنان والمهجر، توقيع اتفاقية يوم الجمعة الماضية مع المؤسّسة المصرفية العربية ، يقوم من خلالها لبيع حصته الكاملة والبالغة 99.4% في وحدته المصرية، على أن تخضع للموافقة من قبل البنك المركزي المصري المصري ومصرف لبنان بالإضافة إلى بعض السلطات التنظيمية الأخرى في كل من مصر والبحرين.
وقال بنك لبنان والمهجر في بيان، إن المبلغ المعروض من قبل بنك ABC لقاء استحواذ 100% من وحدة مصر 6.7 مليار جنيه مصري (427 مليون دولار أمريكي).
وأضاف البنك أنه سيبيع حصته إلى بنك ABC من خلال طرح عرض الزامي يقدمه الأخير إلى جميع حاملي الأسهم في بلوم مصر بعد الحصول على الموافقات الرسمية الالزامية ومن ضمنها موافقة البنك المركزي المصري المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وتوقع بنك لبنان والمهجر، اتمام الصفقة بشكل نهائي في النصف الأول من العام 2021.
وقال سعد أزهري، رئيس مجلس الإدارة و مدير عام بلوم بنك: الصفقة تؤكد حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به، ستمكّن هذه الصفقةبلوم بنك من الامتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20%.
وتقدم أزهري بالشكر إلى فريق العمل في بلوم بنك مصر على تفانيهم ومهنيّتهم الرفيعة والتي جعلت من البنك مؤسسة في بالغ النجاح، مضيفا: “كما أود أن أشكر الفريق الاداري والتفاوضي في بنك ABC على تعاونهم التام وفريقي CI Capital و Baker McKenzie للجهد والالتزام الكبيرين اللذين بذلوهما طيلة حقبة التفاوض”.
وقال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنكABC: ” يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لنا في إطار تحقيق التزامنا الاستراتيجي بالتوسع في أعمالنا الأساسية عن طريق الاستحواذ على أصول استراتيجية هامة ذات إمكانات فريدة”.
وأضاف كعوان: ستوفر لنا هذه الخطوة منصة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات نمو مستقبلية هائلة في إحدى أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة.
وتابع: لدينا علاقات نشطة وفعالة مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، وسنسعى إلى العمل على الحصول على موافقتها جميعاً لاستكمال هذه الصفقة وفق الأصول المرعية وبأقصى سرعة ممكنة.
وأشار كعوان إلى أنه على إثر ذلك، “سنتطلع قدماً للعمل مع فريق عملنا الجديد في بلوم مصر بهدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري”.
وقالت المؤسسة العربية المصرفية إنها تضطلع بمستوى كبير من الأعمال في مصر، والتي تعد سوقًا استراتيجيًا رئيسيًا لها، بعد أن رسخ بنك ABC وجوده من خلال الاستحواذ على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999.
وأضافت أنها تعمل حاليًا من خلال بنك ABC في مصر، والذي ينتشر عبر 27 فرعًا في البلاد. وقالت أن بنك بلوم مصر سيساهم في رفع البصمة المصرية لبنك ABC ، والتي تتماشى تمامًا مع استراتيجية بنك ABC “ليكون البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مثلت شركة CI Capital المستشار المالي ل BLOM BANK SAL كما مثلت شركة Baker McKenzie المستشار القانوني لهذه العملية.
ومثل بنك HSBC المستشار المالي ل Bank ABC BSC, كما مثل Freshfields Bruckhauls Deringer and Zulficar & Partners المستشار القانوني لهذه العملية.
ويعتبر بنك ABC من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً له، ويمتلك شبكة عمليات عالمية واسعة وقوية تمتد عبر 15 دولة متوزعة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية.
وينشط بنك ABC حالياً في مصر حيث يقدم خدمات صيرفة التجزئة والجملة، وأنشطة الخزينة وأسواق المال، والخدمات المصرفية الاستثمارية عبر شبكته المؤلفة من 27 فرعاً على امتداد البلاد.
وبلغ إجمالي أصول بنك ABC مصر بنهاية السنة المالية 2019 أكثر من 13.32 مليار جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 1.88 مليار جنيه مصري.
ويتمتع بنك ABC بوضع قوي لرأس المال حيث يبلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال 25.2% في حين تبلغ نسبة كفاية رأس المال 25.5%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. لبنان والمهجر يوضح آلية استحواذ بنك ABC على وحدة مصر متوقعا إتمام الصفقة النصف الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.