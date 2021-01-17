كليوباترا تدرس التعاقد مع شركات وبنوك لتمويل عملاء أزميرالدا

بكر بهجت _ تدرس شركة كليوباترا للتطوير العقاري، التعاقد مع شركات أو بنوك لتوفير التمويلات العقارية للعملاء في مشروع «أزميرالدا» الذي تقيمه الشركة في منطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، بحسب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، مشيرًا إلى أن هناك العديد من شركات التمويل التي يمكن الاتفاق معها في هذا الصدد.

أضاف أبو العينين لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة انتهت من إنشاءات الشق السكني في المشروع وتعمل حاليًا على الشق الفندقي، وهو ما يجعله متوافقًا مع متطلبات واشتراطات التمويل العقاري، لافتًا إلى أن المشروع تصل القيمة الاستثمارية الإجمالية له إلى نحو 6 مليارات جنيه -بخلاف سعر الأرض والشق الفندقي- واقتربت الشركة من افتتاح أول الفنادق.

يقام مشروع «أزميرالدا» على مساحة 250 فدانًا، ويضم منتجعًا سياحيًّا متكاملًا و3 فنادق. وانتهت الشركة من تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بالجزء السكني، وتم التعاقد مع شركة JZMK الأمريكية لتتولى أعمال التصميمات، بعدما فازت في المسابقة التي تنافست فيها مع شركات من إنجلترا وإيطاليا وأمريكا والإمارات ومصر، لاستكمال مرحلة التطوير الشامل لإجمالي مساحة المشروع.

وفي تصريحات له مؤخرًا قال أبو العينين، إن كليوباترا تخطط لتشغيل الفندق السياحي الذي ستبلغ استثماراته 600 مليون جنيه في شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الفندق بطاقة 500 غرفة، وانتهت الأعمال الإنشائية به ويجري تنفيذ المسطحات الخضراء والأثاث؛ استعدادًا للافتتاح.

وأوضح أبو العينين أنه حتى الآن لم يتم التوقيع مع أي من الشركات أو البنوك بشأن تقديم التمويلات العقارية لعملاء الشق السكني بالمشروع، إلا أن العديد من الخطط في هذا الصدد لا تزال قيد الدراسة.

وأشار أبو العينين إلى أن كليوباترا تركز على عنصر الإنشاءات في المشروع، وتعمل على مواكبة السوق في تقديم منتجات تتناسب مع متطلبات العملاء، من خلال التصميمات وأيضًا الخدمات التي سيتم تقديمها، موضحًا أن أرض المشروع مملوكة بالكامل للشركة، ويجري تطويرها وفق الجدول الزمني الموضوع.

وتطور شركة كليوباترا العقارية 6 مشروعات عقارية موزعة على المدن الجديدة والمحافظات، منها «كليوباترا سكوير» فى مدينة 6 أكتوبر و«كليوباترا بالاس» فى مدينة الشروق و«كليوباترا بلازا» فى مدينة نصر و«بلازا الإسكندرية»، وانتهت من تسويق 80% من إجمالي وحدات تلك المشروعات.

الشركة لا تعتزم المشاركة حاليًا في مشروعات الصندوق السيادي أو قطاع الأعمال

وعن الدخول إلى المشروعات التي يعرضها الصندوق السيادي أو وزارة قطاع الأعمال العام، قال أبو العينين إن تلك الخطوة رغم أهميتها إلا أنها ليس على الخطة الحالية للشركة، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي يلعب دورًا كبيرًا في التسويق لمصر بمختلف الأسواق الخارجية، وهو ما سيكون له كبير الأثر في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قال محمد أبو العينين إنه فيما يتعلق بالمبيعات الإجمالية المستهدفة من مشروع «أزميرالدا» فإن تحديد قيمتها يتوقف على سعر الفائدة الخاصة بكل وحدة وفقًا لعدد السنوات التي سيتم بيعها بها والمقدم الذي سيدفعه العميل، مشيرًا إلى أن المطورين كافة لجأوا إلى زيادة المدة، لأن سعر الفائدة متغير وفق عدد السنوات.

وأوضح أن السوق العقاري نشط جدًّا وهناك تنمية في مختلف المحافظات وأفكار ورؤى جديدة مثل العاصمة العقارية، والفترة الماضية شهدت انتعاشة بيعية واستثمارية، والطلب الآن لم يعد كما كان، وخاصة من المشترين بغرض الاستثمار من قبل المستثمرين العرب الذين كانوا يتوافدون بكثرة على السوق المصرية.

وتابع أن الساحل الشمالي هو المستقبل السياحي لمصر من خلال الموقع الذي يتمتع به، والمشروعات العملاقة التي يجري العمل على تنفيذها به، وسيكون له دور كبير في تنشيط السياحة وخاصة مع قارة أوروبا، وذلك بالتزامن مع الخطة العمرانية العملاقة التي أطلقتها الدولة في تلك المنطقة، وامتدادها بالعلمين الجديدة والتي أصبحت مقصدًا استثماريًّا واعدًا، لافتًا إلى أن تلك المنطقة لا تزال الفرصة بها كبيرة لإقامة مشروعات خدمية في مختلف الأنشطة، ومشروعات فندقية على أعلى مستوى تلبي احتياجات السوق المحلية وأيضًا العملاء من الخارج.