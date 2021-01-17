ترانسمار تتداول 75 ألف حاوية خلال العام الماضي بنمو 100%

دوت الخليج – تداولت شركة ترانسمار (Transmar)، إحدى شركات IACC القابضة، في عام 2020، ما يزيد عن 75,000 حاوية مكافئة، وفرت عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن صادرات شحن الحاويات المبردة تضاعفت خلال العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى ازدهار في التجارة الزراعية بين مصر والدول المجاورة.

والشركة هي خط ملاحي للحاويات في منطقة البحر الأحمر، وتوفر خدمات متميزة للشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة، لدعم التجارة الإقليمية بين مصر وشركائها التجاريين، المملكة العربية السعودية، والإمارات والسودان.

وقال المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لمجموعة (IACC) القابضة، إن الأداء المتميز لشركة ترانسمار خلال عام 2020، جاء في مواجهة فترة عدم اليقين التي تعين على الشركات في جميع أنحاء العالم التعامل معها.

وأشار إلى دور الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في تذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة بالمنطقة بما في ذلك شركة ترانسمار والذي ساهم في تحقيق هذا النجاح.

وعن مجال الشحن عالمياً ومدى تأثره بجائحة كورونا، أوضح أحمد الأحول، مدير تجاري بشركة ترانسمار، أن الجائحة هزّت سلاسل التوريد العالمية خلال عام 2020 بشكل غير مسبوق وجعلتهم أكثر حذراً في التعامل مع الخدمات اللوجيستية.

وأضاف الأحول، أن تلك التبعات طورت لدى مستلمي البضائع فهم أعمق بالمخاطر المرتبطة بهذا المجال وبدءوا في بناء وتعزيز علاقاتهم بالدول المجاورة لهم حتى يتفادوا آثار الصدمات العالمية والاستفادة من قرب المسافة وبالتالي قصر مدة التوريد.

أشار إلى تمكّن ترانسمار من مواصلة العمل خلال 2020، من خلال مجموعة من الموانئ الهامة والحيوية مثل ميناء الأدبية وميناء جدة وميناء بورتسودان والاستمرار في العمل شريكاً إقليمياً للمصدرين المصريين.