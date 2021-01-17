البورصة تصعد 0.13% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 11467 نقطة.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.87%، و 0.63% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة المصرية مبلغ 183.780 مليون جنيه على 128 شركة من خلال 4.172 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 49 شركة مقابل تراجع 18 في حين لم تتغير أسعار 61.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 17.587 مليون جنيه، منها 16.705 مليون جنيه للأفراد، و882.051 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 16.232 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 71.912 مليون جنيه، مقابل 55.680 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية صافي بيع بقيمة 1.354 مليون جنيه، منها 858.803 ألف جنيه للمؤسسات، و495.909 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.38%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 7.10%، ثم سهم الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون بنسبة 6.64%.

في حين تصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.9%، تلاه سهم السويس للأسمنت بنسبة 4.76%، ثم سهم المصرية للدواجن بنسبة 2.16%.