المنصورة للدواجن: عضو مجلس إدارة تقلص حصتها في رأسمال الشركة إلى 3.3%

رنا ممدوح _ قلصت دعاء كمال حسن عبد ربه عضو مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن حصتها في رأسمال الشركة من 9.22% إلى 3.3%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن دعاء عبد ربه قامت ببيع 1.201 مليون سهم من أسهم المنصورة للدواجن مقابل 20.426 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 16.99 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر أن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المنصورة للدواجن بنسبة 9.8%، يليه طارق عبد الرازق نائب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 5.17%.

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