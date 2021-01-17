مجموعة الخليج للتأمين تغلق الاكتتاب في زيادة رأس المال بقيمة 7.1 مليون دينار

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دوت الخليج – أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، المدرجة في بورصة الكويت، اكتمال عملية الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأسمال الشركة.
وأفادت المجموعة في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، بإقفال باب الاكتتاب بنهاية 14 يناير الجاري، بعد الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة المصدرة بعدد 14.2 مليون سهم عادي، وبقيمة إجمالية بلغت 7.1 مليون دينار.
وأضافت مجموعة الخليج للتأمين، أن قيمة الإصدار توزعت بواقع 1.42 مليون دينار كقيمة اسمية، و5.68 مليون دينار كعلاوة إصدار.
وأشارت المجموعة إلى ظهور أثر عوائد الإصدار في البيانات المالية المرحلية للمجموعة والمنتهية يوم 31 مارس المقبل.
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