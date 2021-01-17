مال وأعمال

ميديكس تبدأ نشاطها في السوق العقاري بتطوير مشروعات بالخدمات الصحية

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أعلنت شركة “ميديكس” عن بدء نشاطها في السوق العقارية المصرية لتقديم خدمات التطوير فى المجال الصحي، سواء بإقامة مشروعات منفردة أو داخل المشروعات السكنية.

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ويرأس مجلس إدارة شركة “ميديكس” المهندس محمد إدريس الذي يتولى أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مباني إدريس.

ويضم مجلس إدارة الشركة، كلا من فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، والدكتور هشام دنانة ووليد دنانة.

وقال المهندس محمد إدريس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “ميديكس” تمتلك خطة طموحة للتوسع والتطوير الدائم فى الخدمات المقدمة إلى عملاءها والعمل على خلق قصص نجاح وتقديم منتج متكامل ومميز فى قطاع الخدمات الطبية والصحية.

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وتابع أنه سيتم الإعلان عن تعاقدات مع كيانات ومؤسسات كبري خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور هشام دنانة عضو مجلس إدارة الشركة، إن شركة ميديكس تأسست بأفكار واستراتيجيات مدروسة لخلق قيمة مضافة لقطاع الخدمات الصحية والذى تتبنى الدولة تطويره وتنمية استثمارات القطاع الخاص به.

وأضاف أن التوسع العمراني الحالي الذى تشهده مصر يتطلب بصورة كبيرة التوسع فى إنشاء المستشفيات والمبانى الطبية لجذب الكتل السكانية إلى تلك المدن وتحقيق معدلات الإشغال المستهدفة فى التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أن “ميديكس” انطلقت برأسمال مرخص به 10 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف التعاون مع شركات التطوير العقاري الراغبة فى تنفيذ مشروعات خدمات صحية وعيادات داخل التجمعات السكنية وتقدم الشركة كافة مهام الاستشارات والإدارة من دراسات السوق والجدوى والدراسات المالية والإشراف على التصميم وإدارة التنفيذ، والتجهيز وتوفير المعدات وتشغيل المؤسسات الطبية و التمويل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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