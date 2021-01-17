أملاك – مصر تخطط لتقديم تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال 5 سنوات

بكر بهجت _ قال أيمن عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك – مصر، إن خطة الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة تتضمن تقديم تمويلات عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه، وفق الدراسات التي قامت بها لوضع السوق ومتطلباته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قيمة التمويلات المقدمة خلال العام الماضي بلغت 460 مليون جنيه.

محفظة رصيد مديونية العملاء وصلت إلى نحو مليار جنيه بنهاية 2020

أضاف عبد الحميد في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن محفظة رصيد مديونية العملاء لدى الشركة بلغت بنهاية العام المنصرم نحو مليار جنيه، وهو ما يتناسب مع المستهدفات التي تم وضعها، لافتًا إلى أن سوق التمويل العقارية شهدت نموًّا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وهي لا تزال في حاجة إلى المزيد من الاهتمام الحكومي للتوسع بصورة أكبر من قبل الشركات.

الشركة تتعاون مع عدة شركات أبرزها طلعت مصطفى وسوديك وإعمار

وأشار عبد الحميد إلى أن الشركة تستهدف تقديم تمويلات خلال العام الجاري بنحو 500 مليون جنيه، من خلال التعاقدات التي أبرمتها مع العديد من المطورين في السوق العقارية، موضحًا أن قائمة الشركات المتعاقد معها في السوق تضم عدة شركات أبرزها إعمار وطلعت مصطفى وسوديك وغيرها، ما سيعطي دفعة كبيرة لأعمال الشركة خلال العام الجاري.

وتعتمد شركة أملاك – مصر على التعاقد على محافظ عقارية مع المطورين، والتي بلغت خلال عام 2019 نحو 100 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بخطة الشركة خلال المرحلة المقبلة للدخول في المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل البنك المركزي المصري، قال عبد الحميد إن خطة الشركة في هذا الصدد لم تتغير، حيث إنها كانت تأمل في الاستفادة من تلك المبادرات، إلا أن العائد منها لن يكون مجديًا بالصورة التي تستهدفها الشركة، ولا يتناسب مع احتياجات الشركة، حيث إنه في حال تعثر العملاء عن السداد فإن الشركة ستتعرض لخسائر فورية، وفي حال الالتزام فإنها لن تحقق أي عوائد.

وكانت شركة أملاك – مصر تستهدف رفع محفظتها الائتمانية بنسبة 100% خلال العام الماضي، بحيث تصل بها إلى مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 500 مليون جنيه فى عام 2019، إلا أن تبعات كورونا وتأثيراتها على السوق كله حالت دون ذلك.

وأشار إلى أن التمويل العقاري يتميز بأن مدد سداد أقساطه طويلة مما يعني أنه يدر دخلًا للشركات على أطول فترة ممكنة، لافتًا إلى أن المبادرات ساهمت في تحريك سوق التمويل العقاري والمبيعات العقارية بصورة كبيرة.

ويبلغ عدد عملاء «أملاك للتمويل ــ مصر» نحو 2500 عميل بمختلف منتجاتها، وأعلنت الشركة أنها تهتم بصفة خاصة بالعملاء من محدودي ومتوسطي الدخل باعتبارهم هدفًا قوميًّا للدولة، كما أن تلك الشريحة تستحوذ على 80% من إجمالي عملاء الشركة.

وتشمل الشروط التي أعلن عنها المركزي للمشاركة في المبادرة الأخيرة، ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 مترًا مربعًا مشطبة لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها على 2.25 مليون جنيه، وألا يكون العميل قد استفاد من قبل من دعم الإسكان، ولم يحصل على وحدات من المخصصة لمحدودي أو متوسطي الدخل، وسداد 20 في المئة مقدم لضمان الجدية.