إيجي ليس ترفع محفظة التأجير التمويلي إلى 1.8 مليار جنيه

بكر بهجت _ قالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بشركة تنمية «إيجى ليس» للتأجير التمويلي، إن قيمة التمويلات ارتفعت بنحو 1.1 مليار جنيه، مسجلة نحو 1.8 مليار جنيه ويجري حاليًا الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالخطة الجديدة للعام الجاري، مشيرة إلى أن التمويلات التي تم تقديمها شملت جميع القطاعات التي تعمل بها الشركة.

وأضافت في تصريحاتها لجريدة «دوت الخليج» أن الخطة الجديدة الخاصة بالعام الجاري تتضمن تنفيذ صفقة توريق، ويجري حاليًا وضع اللمسات النهائية عليها، لافتة إلى أن مجلس إدارة الشركة سيعتمد مستهدفات العام الجاري خلال الفترة المقبلة، ومن ثم سيتم الإعلان عن تفاصيلها.

وتابعت أن الخطة الجديدة تتضمن مستهدفات ومجالات جديدة عملت إيجي ليس على الدخول إليها، خاصة أن القانون يسمح للشركة بالعمل في التمويل العقاري والتخصيم، ولكن ذلك سيكون بخطوات تدريجية، ومن المقرر البدء بالتوريق خلال العام الجاري.

وأعلن بنك التنمية والعمال فى يوليو 2017، عن إطلاق الشركة برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعًا بواقع %99.9 للبنك، والباقي لصندوق العاملين، ثم بعد ذلك تم رفع رأسمال الشركة إلى نحو 250 مليون جنيه مع بداية العام الماضي.

إعلان مستهدفات العام الجاري فور اعتماد الخطة

وأوضحت أن الشركة تعمل في العديد من القطاعات، والتي تتمثل في القطاع العقاري الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات التي تقدمها الشركة، وتستهدف الشركة تنمية محفظتها الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن السوق شهدت نموًّا ملحوظًا على مدار الأعوام الأخيرة، بالتزامن مع زيادة التكلفة ورغبة العديد من الشركات بمختلف القطاعات في توفير السيولة والحصول على تمويلات، مشيرة إلى أن حجم محفظة التأجير التمويلي بالشركة بلغ 700 مليون جنيه حتى نهاية عام 2019، وارتفع إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية 2020.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» قالت رئيس مجلس المديرين بشركة تنمية «إيجى ليس» للتأجير التمويلي، إن الشركة تعمل حاليًا مع 8 بنوك، أبرزها الأهلي ومصر ويستحوذ الأخير على النسبة الأكبر من التمويلات المقدمة للشركة، كما تتعامل الشركة أيضًا مع بنوك العربي الإفريقي وقناة السويس، والتنمية الصناعية ودبي الوطني، والاتحاد الوطني، والعربي الإفريقي، وبنك الشركة المصرفية.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركة «إيجي ليس» للتأجير التمويلي، المملوكة لبنك التنمية الصناعية، نحو 1.2 مليار جنيه حتى نهاية 2019، ومن ثم ارتفعت إلى 1.6 مليار جنيه في العام الماضي.

وأكدت أن الشركة تُركز بشكل كبير على الحفاظ على المحفظة الائتمانية، مشيرة إلى أنه خلال العامين الماضيين حققت إيجي ليس أرباح تشغيل وإن كانت ضئيلة إلا أنها تحققت، وهذا ما ستعمل الشركة عبر مجلس المديرين على تنميته والاستفادة به خلال الفترة المقبلة.

وكشفت إسماعيل مؤخرًا عن دخول الشركة في مفاوضات مع عدد من البنوك للحصول على قروض بقيمة 600 مليون جنيه لتغطية احتياجاتها التمويلية خلال عام 2021، مشيرة إلى أن الشركة حصلت مؤخرًا على تسهيلات ائتمانية من بنك مصر بقيمة تصل إلى 400 مليون جنيه.