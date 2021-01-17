السعودية تطلق شركة كدانة برأسمال مليار ريال لتطوير وتنمية المشاعر المقدسة

دوت الخليج – أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، “شركة كدانة للتنمية والتطوير” لتكون ذراعها المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة وتتخذ من مشعر منى مقراً لها.

وعينت الهيئة حاتم مؤمنه رئيساً تنفيذياً للشركة الجديدة، بجانب مهامه الإشراف على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفقاً لبيان نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتعد شركة “كدانة” أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها، برأس مال مصرح مليار ريال.

وقالت الهيئة في بيانها، إن رؤية شركة كدانة تتمثل في الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، لتكون معنية بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركز حضري مستدام.

كما تتضمن رؤية الشركة أيضا رفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخِدْمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخِدْمات المقدمة.

كان الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة الجديدة، قد انعقد برئاسة الأمير عبدالله بن بندر رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء عبدالرحمن عداس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، وإحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، وخالد الملحم، وياسر القهيدان مساعد وزير المالية، وهيثم الفايز الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف للاستثمار، وأيمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وعماد المهيدب.

وأكد الأمير عبدالله بن بندر، أن المشاعر المقدسة حظيت بعناية ورعاية واهتمام القيادة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وملوك هذه البلاد من بعده وحتى اليوم، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الأمير محمد بن سلمان؛ وذلك لما للمشاعر من قدسية ومكانة دينية وتاريخية.

ويمثل إطلاق شركة كدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وبرنامج الأراضي والعقارات وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل وبرنامج الاستثمارات الشراكات وبرنامج الاستدامة المالية التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه بتاري