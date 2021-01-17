مي عبد الحميد: 1.7 مليار جنيه تمويلات عقارية من الشركات لمحدودي الدخل

بكر بهجت _ سجلت التمويلات العقارية التي قدمتها الشركات لمحدودي الدخل من عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الستة الماضية 1.7 مليار جنيه، لإجمالي عملاء بلغ عددهم 15619 عميلًا.

وقالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن الشركات تقوم بدور كبير إلى جانب البنوك في توفير احتياجات العملاء من محدودي الدخل الراغبين في الحصول على تمويلات تمكنهم من امتلاك وحدات عقارية، مشيرة إلى أن السنوات الست الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في معدلات الحصول على التمويلات العقارية، كما أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بصورة كبيرة في نشر ثقافة التمويل العقاري وزيادة إقبال العملاء عليه.

وأشارت إلى أن شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» تصدرت قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 712 مليون جنيه لنحو 6086 عميلًا، وحلت شركة كونتكت للتمويل العقاري في المرتبة الثانية خلف شركة التعمير حيث قدمت 356.8 مليون جنيه لعملاء عددهم 3343 عميلًا، وجاءت شركة الأهلي للتمويل في المرتبة الثالثة بتمويلات قيمتها 285 مليون جنيه لعملاء عددهم 2542 عميلًا.

كونتكت وصيفة بتمويل 3343 عميلًا والأهلي منحت 258 مليون جنيه

وسجلت التمويلات التي قدمتها شركة أملاك للتمويل العقاري 252.8 مليون جنيه، استفاد منها 2327 عميلًا، وقدمت شركة تمويل للتمويل العقاري 66 مليون جنيه لعملاء عددهم 583 عميلًا، وبلغت تمويلات شركة المصرية للتمويل العقاري 43 مليون جنيه لعملاء عددهم 429 عميلًا، وبلغت التمويلات المقدمة من شركة الأهلي المتحد 19.9 مليون جنيه استفاد منها 200 عميل، فيما جاءت شركة العربي الإفريقي في المرتبة الأخيرة بتمويلات قيمتها 12.2 مليون جنيه حصل عليها 109 عملاء.

وكشفت نشرة دوت الخليج في عددها الأربعاء الماضي، أن إجمالي التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك وشركات التمويل العقاري لعملاء الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل خلال عام 2020 فقط نحو 7.1 مليار جنيه، موزعة على البنوك والشركات، استفاد منها 63155 عميلًا.

وبلغت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك 6.8 مليار جنيه، استفاد منها 61676 عميلًا، بينما قدمت الشركات نحو 300 مليون جنيه، لعملاء بلغ عددهم 1479 عميلًا، وحل البنك الأهلي المصري في مقدمة قائمة البنوك الأعلى في تقديم تمويلات عقارية، يليه بنك مصر.

وأعلنت عبد الحميد بنهاية الشهر الماضي أن نسبة التعثر في سداد أقساط التمويل العقاري لم تتجاوز الـ1% خلال أزمة كورونا، مشيرة إلى أن هناك 340 ألف مستفيد من المبادرات في برنامج الإسكان الاجتماعي سواء التي يقدمها البنك المركزي المصري المصري أو المدعومة من وزراة المالية.

ويستهدف الصندوق تسليم 100 ألف وحدة سكنية في العام المالي القادم ستجلب أكثر من 20 مليار جنيه تمويلات عقارية، بحسب بيانات للصندوق.

وبداية الشهر الجاري وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، على اعتماد قواعد بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترًا مربعًا الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة للجهات والأفراد من منخفضي ومتوسطي الدخل، والفئات الأعلي دخلًا، تضمنت الموافقة على أسعار البيع لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث إنه بالنسبة لفئة منخفضي الدخل الشهري حتى 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه الأسرة، وفئة متوسطي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، يكون سعر البيع 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه بحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء 184 ألف جنيه للوحدات بمحافظات وجه قبلي.

وقال الصندوق إن ذلك بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5 % من سعر البيع، وأن يكون البيع بنظام التمويل العقاري المُدعم بنسبة 7 % سنويًّا متناقصة لمنخفضي الدخل و8 % سنويًّا متناقصة لمتوسطي الدخل وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري المصري للتمويل العقاري وتعديلاتهما.