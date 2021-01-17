مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.12% بمنتصف التعاملات بضغط مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11439 نقطة مسجلا هبوطا بنسبة 0.12%.

جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.76%، ليتداول عند مستوى 63.05 جنيه.

في حين ارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.18%، و 0.82% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 730.422 مليون جنيه على 174 شركة من خلال 24.725 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 86 شركة مقابل تراجع 49 في حين لم تتغير أسعار 39.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 10.372 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 54.718 مليون جنيه، مقابل 44.345 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية صافي بيع بقيمة 4.060 مليون جنيه، منها 3.972 مليون جنيه للمؤسسات، و88.104 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.432 مليون جنيه، منها 14.037 مليون جنيه للأفراد، و395.469 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية- شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.61%، تلاه سهم سماد مصر – ايجيفرت بنسبة 8.47%، ثم سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.44%.

في حين تصدر سهم الحديد والصلب المصرية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.9%، تلاه سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 2.82%، ثم سهم السويس للأسمنت بنسبة 2.38%.