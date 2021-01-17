وزير الاتصالات: جاري العمل من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيرجى تيرينتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها بناء القدرات، والتحول الرقمى، والأمن السيبراني.

وخلال اللقاء؛ أعرب وزير الاتصالات، عن تطلعه إلى تعاون مثمر وتحقيق المزيد من الشراكات الواعدة خلال الفترة المقبلة مع بيلاروسيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشمل أيضًا تبادل الخبرات فى مجالات الأمن السيبرانى، وبناء قدرات العقول البشرية فى البلدين بالاضافة الى التعاون المشترك فى مجالات التحول الرقمى والشمول المالى.

واستعرض وزير الاتصالات استراتيجية مصر الرقمية التى تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها والتى تعد رؤية وخطة شاملة ترسى أسس التحول إلى المجتمع الرقمى.

ومن جانبه؛ رحب سفير بيلاروسيا بتعميق التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا الى ان التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التقدم فى كافة المجالات فى ظل تزايد الاعتماد على ادوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم بأجمعه.

وأكد على أهمية التعاون فى إتاحة التدريب المتخصص من اجل توفير الكفاءات الشابة المتميزة فى المجالات التكنولوجية.