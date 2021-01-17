سمير عارف: مستثمرو العاشر تعقد لقاءات مع المالية لحل المشاكل الضريبية على المصانع والشركات

فاروق يوسف _ قال الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه تجري مناقشات حاليًا مع ممثلي وزارة المالية لحل المشاكل الضريبية المتعلقة ببعض الشركات والمصانع.

وأضاف في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، أن المشاورات تشمل أيضًا تعريف الأعضاء وانضمامهم إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، ومدى ما تسهمه في منظومة الاقتصاد، خاصة أن مصلحة الضرائب المصرية تعتزم بدء تطبيق المرحلة الثانية، في 15 فبراير المقبل.

وأوضح سمير عارف، أن بعض الشركات تحتاج إلى توضيحات وتفاصيل للإجراءات الخاصة بالانضمام، وبالتالي فإن جلسات العمل ممتدة لعدة أيام متواصلة بين الإدارات المالية للشركات وممثلي الضرائب.

وانطلقت يوم 15 نوفمبر الماضي، المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، والتي تتضمن تطبيق المنظومة على 134 شركة إلزاميًّا، على أن تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعًا حتى نهاية يونيو 2021، حيث تتعلق هذه المرحلة بالفواتير الخاصة بالتعاملات بين الشركات.

وتابع، أن الجمعية تناقش حاليًا تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والشركات، عبر اجتماعات مع وزارة المالية ومد مهلة تقديم الإقرارات، خاصة أن المصانع تعاني من أزمات مالية وخسائر فادحة نتيجة أزمة كورونا.

4 مشروعات تجريها الجمعية منها مقر جديد ومول تجاري وخدمة الشهر العقاري

وقد وافق وزير المالية على مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار سمير عارف، إلى أن القطاع الصناعي يأمل في إلغاء هذه الضريبة ولتكن بصورة مؤقتة، حتى تتمكن الشركات والمصانع من تفادي تداعيات الأزمة بنجاح، منوهًا إلى أن إلغاءها يتطلب قانونًا جديدًا، وهو ما يتم مناقشته حاليًا مع وزارة المالية.

وذكر أن هناك بعض القضايا التي يتم العمل عليها أيضًا، وهي عمليات التهريب الجمركي، والتي باتت منتشرة وأصبح لها أثر سلبي بالغ على المنتج المحلي، من حيث تنافسيته ووجوده في الأسواق، ولذلك ينتظر القطاع إنهاء عملية ميكنة المنافذ الجمركية للقضاء على هذه الظاهرة.

التهريب الجمركي بات من الظواهر التي تضر من المنتج المحلي.. وننتظر ميكنة المنافذ

وتطرق عارف إلى المشروعات التي تجريها الجمعية حاليًا، والتي تتمثل في إنشاء مقر جديد على مساحة 2500 متر، بالإضافة إلى إنشاء مشروع مول تجاري على مساحة 10 آلاف متر مربع على طريق مصر الإسماعيلية ومشروع المجاورة السكنية بإنشاء 92 عمارة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان، وإنشاء الشهر العقاري لمدينة العاشر من رمضان.

وقال سمير عارف، إن المشروعات كافة تسير وفق ما هو مخطط، ولكن عمليات التنفيذ تسير ببطء نظرًا للتداعيات التي فرضتها أزمة كورونا.