العالم بأسره ينظر إلى أسواق السلع

بلومبرج _ كان منتصف سبتمبر عندما اقترح لويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جولدمان ساكس، أن الاستثمار في السلع “ليس بالأمر السيئ”.

في ذلك الوقت، كانت أسعار معظم المواد متدنية للغاية ، وكانت فئة الأصول السلعية لا تزال إلى حد كبير البطة القبيحة.. من وجهة نظر المستثمرين.

بعد أربعة أشهر حلقت أسعار السلع ونصح كل من Goldman Sachs وBank of America و Ospraie Management LLC وأيضًا JPMorgan Chase & Co العملاء بزيادة استثماراتهم في أسواق السلع وتقليل الاستثمارات في السندات.

تكن السلع جذابة بهذا الشكل منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كانت الصين تخزن كل شيء من النحاس إلى القطن بعدما أدى فشل المحاصيل وحظر التصدير في جميع أنحاء العالم إلى زيادة أسعار المواد الغذائية.

قال هيبر كاردوسو، كبير المسؤولين التجاريين في HedgePoint Global Markets ، وحدة السلع المهيكلة في ED&F Man Capital Markets التي اشترتها شركتان استثماريتان: “العالم بأسره ينظر فجأة إلى أسواق السلع”. “لديك معدلات فائدة منخفضة أو سلبية تغذي التضخم، وهناك مليارات الدولارات المتاحة للبحث عن العوائد. هناك تغيير هيكلي في الطريقة التي ننظر بها إلى السلع “.

لقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى لاحظت وول ستريت أن السوق الصاعدة للسلع بدأت في التبلور. جاءت دعوات الاستثمار في السلع نهاية العام وبداية عام 2021 ، لكن بلانكفين دعا إليها بهدوء في حدث افتراضي في 16 سبتمبر.

معدلات الفائدة المنخفضة والصفرية والسلبية تغذي التضخم ومليارات الدولارات تبحث عن عوائد

وقال وقتها: “من وجهة نظر التضخم ، كمستثمر ، أعتقد أن الاستثمار في القطاعات المادية لا تحظى بالتقدير الكافي، وهو ليس بالأمر السيئ الآن”. لقد قرر الجميع أننا لن نعاني من ضغوط تضخمية مرة أخرى، وأسعار النفط لن ترتفع مرة أخرى. وأنا لا أعتقد ذلك.”

منذ ذلك الحين، قفزت القيمة النظرية للرهانات على السلع بأكثر من 30 مليار دولار. حتى وقت قريب، كان ركن من الأسواق المالية متروكًا للخبراء الحريصين على تحليل أساسيات العرض والطلب.

الذرة سجلت أعلى مستوى في 7 سنوات.. وفول الصويا صعد لأبعد قمة منذ 2014

ارتفعت الأسواق الزراعية بأكثر من 30٪ خلال نفس الفترة، حيث سجلت الذرة مؤخرًا أعلى مستوى لها في سبع سنوات، بينما وصل فول الصويا والقمح إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014. وروسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، أدخلت ضريبة تصدير تبلغ ضعف ما خططت له سابقًا. حتى سوق السكر المحاصر شهد ارتفاعًا في الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017.

قال فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا ، إن النحاس واجه اضطرابات في الإمدادات، ولا يزال بإمكان المعدن أن يرتفع بأكثر من 20٪ ويتجاوز 10000 دولار للطن المتري.

وقال بلانش في تلفزيون بلومبرج: “النحاس وبعض المعادن الصناعية تواجه قصة مختلفة”. “هناك عجز هيكلي سيكون لعدة سنوات خلال خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الكهرباء”.

تشهد سوق النفط، الذي تضرر من الوباء الذي أبقى السيارات بعيدًا عن الطرق، والطائرات سكنت في جميع مطارات العالم، انتعاشًا بعد طرح اللقاحات وقررت المملكة العربية السعودية خفض الإنتاج للشهرين المقبلين.

ويحتفظ المضاربون حاليًا بأكبر رهانات صعودية على خام برنت في 11 شهرًا.

قال مايكل تران ، المحلل في RBC Capital Markets: “تشهد أسواق النفط بالتأكيد الخلفية الأكثر إيجابية، من حيث الجوهر والمعنويات، منذ عدة سنوات”.

أضاف: “طرح اللقاح ، وزيادة الطلب المحتملة ، والأرضية السعودية في هذا السوق ، كل ذلك يمنح المستثمرين درجة من الراحة.”

أدى ضعف الدولار إلى إعادة السلع إلى الوراء تمامًا كما بدأ المستثمرون في التساؤل عن مقدار الزيادة التي يمكن أن ترتفع بها الأسهم.

حتى في حالات الطوارئ قال كاردوسو من HedgePoint ، إن أسعار الفائدة منخفضة للغاية في أسواق مثل البرازيل ، وهناك المزيد من الأموال المتاحة مع خروج المستثمرين من السندات الحكومية.

قال توم فينلون من شركة Brownsville GTR LLC ، وهي شركة تجارية ولوجستية مقرها في هيوستن: “هناك وجهة نظر مفادها أن الدولار سيكون ضعيفًا جدًّا على المدى الطويل ، ومع اقتراب جولة أخرى من التحفيز، سنكون في ظرف آخر حيث سيضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة علي التضخم”.

أضاف: “عندما يصبح الدولار رخيصًا ، عليك شراء شيء ما. هذا عادة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية “.