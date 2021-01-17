بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها.. والعام ينخفض هامشيا

دوت الخليج – أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الأحد، على تباين في أداء مؤشراتها، لينخفض مؤشرها العام هامشيا بنحو 0.03% بنهاية الجلسة.

وأنهى المؤشر الأول تداولات اليوم الأحد، متراجعا بنسبة 0.19%، فيما ارتفع مؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.66%، وصعد الرئيسي 0.40% مقارنة بآخر جلسات الأسبوع الماضي.

وتداول المتعاملون نحو 229.26 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.11 مليون دينار (تعادل 82.7 مليون دولار أمريكي)، مقابل 308.11 مليون سهم تم تداولها في جلسة الخميس الماضي بقيمة 46.17 مليون دينار (تعادل 152.06 مليون دولار أمريكي).

وارتفعت مؤشرات 7 قطاعات تصدرها النفط والغاز بنسبة 1.54% خلال تداولات اليوم الأحد، فيما انخفضت مؤشرات 5 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 1.82%.

وجاء سهم شركة ياكو على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنهاية الجلسة لاسيما بعد أن صعد بنسبة 10%، فيما جاء سهم أركان في صدارة الأسهم الأكثر تراجعا بعد هبوطه بنسبة 8%.