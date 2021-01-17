بنك قناة السويس يعلن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين تنفيذا لقرار المركزي

رنا ممدوح _ قال بنك قناة السويس، إنه بصدد تنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري بجلسته المنعقدة 27 ديسمبر الماضي بخصوص عدم السماح للبنوك بأجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابضة للتوزيع على المساهمية.

وأشار البنك في بيان للبورصة اليوم، بأن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وأصدر البنك المركزي المصري المصري منذ أيام خطاب دوري حمل توقيع المحافظ طارق عامر، يتضمن، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي و المحلي و نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع بانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وحقق البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 355.988 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 364.41 مليون جنيه بالفترة المقارن من 2019.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الفترة إلى 1.16 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 923.85 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام 2019.