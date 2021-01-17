عمرو الألفي: صفقة الاستحواذ على 99.4% من بلوم مصر تدعم أداء أسهم البنوك على المدى القصير

رنا ممدوح _ رجح عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يدعم استحواذ المؤسسة العربية المصرفية على بنك بلوم مصر أسهم البنوك على المدى القصير.

وأشار الألفي في مذكرة بحثية صادرة عنه، أن الاتفاق يساعد في تخفيف رد فعل السوق المبالغ فيه بعد قرار البنك المركزي المصري المصري منع جميع البنوك عن توزيع أي أرباح

وتوقع أن يساعد استحواذ بنك المؤسسة العربية المصرفية على بنك بلوم مصر أسهم البنوك بشكل عام على تعويض بعض خسائرها السابقة الأسبوع الماضي.

وانفردت جريدة دوت الخليج في عددها الصادر صباح اليوم، بالكشفت وفقا لمصادر مطلعة ، عن أن قيمة بنك بلوم مصر في عرض الاستحواذ المقدم من بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC، تبلغ 428 مليون دولار،بمضاعف قيمة دفترية يزيد قليلا عن 1.4 مرة.

وتمتلك مجموعة بنك لبنان والمهجر – لبنان 99.42% من أسهم بنك بلوم مصر.

وقال مصدر وثيق الصلة بالصفقة، إن قيمة الحصة تدور بالعملة المحلية حول 6.7 مليار جنيه.

وقالت المصادر لحابي، إنه من المقرر أن يوقع طرفا الصفقة اتفاقية البيع والشراء SPA خلال ساعات، والتي تعتبر الخطوة الأولى الرسمية في طريق إتمام عملية بيع أصول وحدة بنك بلوم اللبناني في مصر للمجموعة البحرينية.

وكشفت المصادر، عن حسم تولي بنك الاستثمار سي آي كابيتال المستشار المالي لبنك بلوم، دور سمسار ومنفذ الصفقة طرف البائع، فيما كشفت عن منافسة شرسة بين عدد من الكيانات الكبرى بسوق المال المصرية لاقتناص تنفيذ الصفقة طرف المشتري.

وانفردت جريدة دوت الخليج وإصداراتها التابعة دوت الخليج جورنال ونشرة دوت الخليج، على مدار نحو 5 أشهر، برحلة الكشف عن جميع مراحل وتطورات صفقة بيع مجموعة لبنان والمهجر وحدتها بمصر، بداية من دراسة بنك الإمارات دبي الوطني خوض المنافسة لشراء وحدة المجموعة اللبنانية بلوم مصر، ثم احتدام المنافسة بدخول المجموعة البحرينية ABC لسباق الاستحواذ.