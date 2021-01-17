جولدمان ساكس يستكشف سوق العملات المشفرة

تبحث مجموعة جولدمان ساكس. الاستثمار في الأصول الرقمية، وهي أحدث خطوة من قبل بنك أمريكي لدخول عالم العملات المشفرة، حسبما أفاد موقع CoinDesk على الإنترنت.

أصدر البنك ومقره نيويورك طلبًا للحصول على معلومات إلى لاعب حفظ تشفير واحد على الأقل في نهاية عام 2020، وفقًا للموقع.

وقالت CoinDesk إن مبادرة جولدمان ساكس كانت جزءًا من استراتيجية رقمية واسعة النطاق.

ولم يرد ممثلو جولدمان ساكس على الفور على الرسائل التي تطلب التعليق خلال ساعات عطلة نهاية الأسبوع.

سيكون الدخول المحتمل لـ Goldman هو الأحدث في اتجاه أوسع لجلب العملة الرقمية إلى الخدمات المصرفية الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح Anchorage Digital Bank أول شركة للعملات المشفرة تفوز بميثاق من مكتب مراقب العملة.

تأتي مساعي جولدمان ساكس في وقت تمر فيه عملة البتكوين الأكثر شهرة عالميًّا، بفترة تقلبات غير عادية، بعدما انخفضت الأحد الماضي بأكثر من 25% في يوم واحد، لدرجة فاقت توقعات عشاق المخاطر من المستثمرين.