أبو ظبي الإسلامي يعلن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين تنفيذا لقرار المركزي

رنا ممدوح _ أكد مصرف أبو ظبي الإسلامي، على التزامة بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري بجلسته المنعقدة 27 ديسمبر الماضي بخصوص عدم السماح للبنوك بأجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابضة للتوزيع على المساهمية.

وأشار البنك في بيان للبورصة اليوم، بأن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وأصدر البنك المركزي المصري المصري منذ أيام خطاب دوري حمل توقيع المحافظ طارق عامر، يتضمن، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي و المحلي و نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع بانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن مصرف أبو ظبي الإسلامي حقق صافي ربح خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 بقيمة 844.265 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 967.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.335 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.32 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح المصرف خلال التسعة أشهر لتسجل 815.99 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 871.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019