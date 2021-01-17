دراية المالية ترفع حصتها في المجموعة المصرية العقارية إلى 6.9%

رنا ممدوح _ رفعت شركة دراية المالية حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 2.6% إلى 6.9%. وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن دراية المالية قامت بشراء 1.718 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 19.353 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 11.26 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية. الجدير بالذكر أن شركة تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بنسبة 26.78%، تليها محمد فرج المحيربي بنسبة 6.2%، ثم شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي 6.16%.

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