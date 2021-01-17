بنك البحرين والكويت يعين Emirates NBD Capital مستشارا للاستحواذ على أصول من الإثمار القابضة

دوت الخليج – أعلن بنك البحرين والكويت، المدرج في بورصة البحرين، اليوم عن تعيين شركة الإمارات دبي الوطني “Emirates NBD Capital”مستشارا ماليا رئيسيا لصفقة الاستحواذ على عدد من أصول شركة الإثمار القابضة.

وأفاد البنك في بيان لبورصة البحرين، بأن فريقه بدأ العمل مع “Emirates NBD Capital” لتعيين المستشارين القانونيين والمحاسبين اللذين سيشاركون في دراسة عملية الاستحواذ.

وأضاف البنك إلى الاتفاق مع الإثمار القابضة على القائمة النهائية للأصول التي سيتم تضمينها بعملية الاستحواذ محل الدراسة.

كان البنك قد وقع مذكرة تفاهم مع شركة الإثمار القابضة يوم 14 سبتمبر 2020، بشأن الاستحواذ على أصول الشركة