البنوك تقود تراجع بورصة البحرين.. وABC مستقر رغم صفقة الاستحواذ على بلوم

دوت الخليج – أغلقت بورصة البحرين تداولات اليوم الأحد، على تراجع بمؤشرها العام بنسبة 0.41% بختام التداولات. واستقر المؤشر العام لبورصة البحرين عند مستوى 1453.38 نقطة فاقدا 6.05 نقطه عن مستواه المسجل بنهاية جلسة الخميس الماضي. وتداول المتعاملون في السوق 5.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 568.05 ألف دينار بحريني (تعادل نحو 1.49 مليون دولار أمريكي). وتراجع مؤشر قطاع البنوك التجارية بنحو 27.7%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار 0.92%، وسط استقرار بقية القطاعات. وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة البحرين 9.05 مليار دينار بحريني بنهاية تداولات اليوم الأحد. وشهد سهم بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC صفقة واحدة على 50 ألف سهم بقيمة 15 مليون دينار بحريني، فيما استقر سعر السهم عند 0.3 دينار ، رغم إعلان البنك اتفاقه مع مجموعة بلوم بنك اللبنانية للاستحواذ على وحدتها في مصر بصفقة قيمها 427 مليون دولار أمريكي.

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